Москва идет навстречу любителям велоспорта

Вместе с тем общественный транспорт Москвы открывает велолюбителям новые возможности и новый уровень комфорта.

Москва, следуя общемировым трендам, превратилась в мегаполис, в котором есть все условия для занятий спортом: в столице проходят забеги, появляются workout зоны, проводятся бесплатные спортивные мероприятия. Но особенно большое внимание уделяется велосипедам. Сегодня в распоряжении у московских велосипедистов более 770 км дорог – велодорожки на улицах и в парках, а также выделенные полосы для общественного транспорта. В городе оборудовано более 2200 велопарковок.

Более того, подчеркивают эксперты, велосипед официально становится одним из видов транспорта – в столице активно развивается сеть городского велопроката. «Аренда велосипедов становится все популярнее среди москвичей. Многие приобретают абонементы на велопрокат, которые позволяют чаще брать двухколесный транспорт в аренду и при этом существенно экономить», - отмечает руководитель центра независимых комплексных транспортных исследований Российского Университета Транспорта Алексей Колин.

По словам заммэра столицы, руководителя Дептранса Москвы Максима Ликсутова, столичная сеть велопроката – одна из самых динамично развивающихся в мире. По популярности она уже обогнала многие европейские города. Действительно, сегодня в городе работает 530 станций проката с доступом к более чем 5 тысячам велосипедов. Таким образом, городской велопрокат «Велобайк», который был запущен в 2013 году, расширился за 7 лет в 10 раз. Он начинался с 550 велосипедов и 79 станций.

Столичный сервис аренды велотранспорта лидирует по росту числа поездок. По сравнению с началом программы в 2013 году, количество поездок увеличилось в 54 раза – с 78 тысяч до 4,25 млн в 2018 году. При этом в первом полугодии 2019 года пользователи совершили 2,2 миллиона поездок, что на 500 тысяч (или 29%) больше, чем в первые шесть месяцев 2018 года. Каждый день пользователи велопроката совершают 30 тысяч поездок. В среднем, на один городской велосипед ежедневно приходится восемь поездок.

О росте популярности велотранспорта говорят и столь популярные велофестивали. Так, в мае этого года в столице прошел Весенний велофестиваль, в июле – Ночной. А совсем недавно, 15 сентября – прошел Осенний московский велофестиваль. Он был посвящен закрытию сезона и собрал около 30 тысяч участников, которые проехали 24 км по центру столицы.

Фото: АГН «Москва»

Для велопрогулок у москвичей есть любимые места – например, особенно популярны велодорожки длиной в 16 км от парка Музеон до Парка Победы. Популярный веломаршрут длиной в 8 км есть и в самом центре – велодорожки ведут по Цветному, Страстному бульварам, Садовому кольцу.

А что, если вы живёте в Подмосковье вдали от этих популярных маршрутов? Тогда можно будет воспользоваться Московскими центральными диаметрами – это железнодорожные линии, которые соединят между собой города Подмосковья через центр столицы. По сути, этот проект представляет собой наземное метро. Первые линии нового вида общественного транспорта – от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска – начнут работу уже в ноябре 2019 года.

Планируется, что запуск МЦД значительно разгрузит существующие линии метрополитена и наземного городского транспорта. Существенно сократится время в поездке из пригорода в Москву. Например, весь маршрут первого диаметра от Одинцово до Лобни будет занимать 80 минут.

К запуску проекта подготавливается соответствующая инфраструктура: модернизируется часть железнодорожного полотна, обновляются платформы, появляется удобная навигация, пандусы и лифты. Эксперты отмечают, что и любителям велоспорта передвигаться со своим двухколесным транспортом по МЦД будет удобно.

Фото: Дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО "Трансмашхолдинг"

Так, надежно зафиксировать велосипед и комфортно доехать до места назначения можно будет в поездах «Иволга», которые будут работать на первых маршрутах МЦД. «В «Иволге» для провоза велотранспорта реализованы отличные условия – в головных вагонах оборудованы специальные крепления, всего восемь на весь состав. Так что пассажирам не нужно искать место, где встать, и всю дорогу придерживать велосипед. При этом провоз велосипедов будет бесплатный и к тому же очень удобный, так как в этих поездах расширенные дверные проемы, нет тамбуров и межвагонных перегородок, а, значит, в них проще зайти с велосипедом или крупногабаритным багажом и передвигаться по составу», - рассказал председатель Московского общественного объединения «Союз пассажиров» Илья Зотов.

Недавно производитель – компания «Трансмашхолдинг» – завершил работы над модернизированным составом, получившим название «Иволга 2.0». В головных вагонах этого поезда также установлены велокрепления, рядом с ними – удобные откидные сидения. Есть также и стеллажи для крупногабаритного багажа. Сидения в промежуточных вагонах поезда расположены по схеме 2+2 друг напротив друга. У каждого из них — USB-разъемы для подзарядки электронных устройств (более 490 USB-разъемов на семивагонный состав). По всему поезду установлены Wi-Fiмодули, цветные маршрутные табло и информационные экраны. Всего по первым маршрутам МЦД будут ходить 39 поездов «Иволга» - 24 шестивагонных составов «Иволга 1.0» и 15 семивагонных составов «Иволга 2.0».

Фото: Дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО "Трансмашхолдинг"

Не только поезда, но и вся инфраструктура МЦД, будет приспособлена для провоза велосипедов. «Вопросу перевозок велосипедов на общественном транспорте уделяется большое внимание, в последнее время особенно уделено оно организации велопарковок по всему городу. Это коснется и МЦД», - подтверждает Алексей Колин.

Так, по сообщению пресс-службы Москомархитектуры, у станций МЦД организуют велопарковки. На первом этапе запланировано оборудовать 47 площадок – 17 у станций первого диаметра, и 30 рядом со станциями второго. В перспективе велопарковки появятся у большинства станций наземного метро.