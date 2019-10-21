На ВДНХ начали строительство нового колеса обозрения «Солнце Москвы»

Три года назад с ВДНХ «укатилось» колесо обозрения. Точнее, его распилили и все конструкции отправили на металлолом. Оно технически было не исправно, детишки с родителями часто застревали, а высота колеса была 73 метра. При этом владельцы говорили: «Ничего страшного». Но Арбитражный суд Москвы принял факты, что ржавчина на 30 лет раньше «съела» колесо обозрения, и принял решение разобрать аттракцион. При разборе как раз и был придан огласке дефект - ржавый вал, который мог заклинить в любую минуту. Об аттракционе остались только воспоминания и обещания, что вместо него появится новое.

Одно из самых высоких в мире

Долгие три года о колесе обозрения на ВДНХ говорят только с приставкой «будет». И одно из самых привлекательных – «будет одно из самых высоких в мире». Озвученная высота – 140 метров. Для сравнения, высота колеса обозрения в Лондоне – 135 метров, в Лас-Вегасе – 167 метров, в Наньчане (Китай) – 160 метров. Безусловно, московский аттракцион привлек бы туристов. Название уже тоже придумали – «Солнце Москвы». Дело за малым – осталось построить. На днях подрядчикам как раз дали разрешение на строительство – началась «зачистка» территории.

- Для создания колеса обозрения мы привлекли одно из лучших международных архитектурных бюро – Сhapman Taylor. Техническим воплощением занимается швейцарская машиностроительная корпорация Intamin, уже 50 лет проектирующая самые известные парки развлечений в мире, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе «Солнце Москвы».

Старое колесо демонтировали три года назадФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шума и криков не будет

Работы начались и сразу же появились противники колеса обозрения. Одни волнуются, что жителям ближайших домов загородят вид на ВДНХ. Вторые - будет шумно. Третьи - вообще боятся уйти под землю. Такие разговоры в соцсетях. Сами подрядчики призывают не паниковать.

- Проделана колоссальная работа инженеров, были привлечены специалисты Росавиации, проведены экологические, геологические, геодезические исследования. Успешно проведены испытания аэродинамических характеристик, устойчивости и безопасности аттракциона, - объяснили в пресс-службе «Солнца Москвы».

Новое колесо обозрения будет под присмотром даже в МЧС. Спасатели будут получать все данные с датчиков положения и датчиков ускорения (они будут расположенные в фундаменте колеса).

Как удалось выяснить, за годы проектирования ни раз вносились корректировки и изменения. Основные: увеличилось расстояние от колеса до жилого сектора (до 100 метров), отказались от традиционной фронтальной иллюминации в пользу иллюминации с направленным внутрь колеса световым потоком, сократили общий визуальный объем объекта за счет частичного заглубления здания ниже отметки поверхности земли.

Подумали о шуме и криках вокруг колеса – все шумовые эффекты будут исключены. Во-первых, посадка в кабинки будет осуществляться из пристроенного к колесу посадочного пункта, так что массового скопления людей вблизи жилых домов не будет. Во-вторых, расстояние от многоэтажек до «Солнца Москвы» будет 100 метров.

Фуд-корты и фонтаны

Колесо обозрения планируют построить за 1,5 года. Оно будет оборудовано 30 закрытыми кабинами, в каждую сможет зайти 14-15 человек. В них будет комфортно за счет системы кондиционирования, отопления и освещения. На высоте 140 метров откроются потрясающие виды на столицу.

Полный оборот колесо обозрения совершит за 18 минут 40 секунд. Одновременно любоваться красотами Москвы смогут 430 человек. Но вид – это не все. Посетителям предложат дополнительные, мультиформатные сервисы. Например, аренда кабинки для романтического ужина или фотосессии, влюбленным помогут организовать предложение руки и сердца, а также Дни рождения, любые памятные даты, которые хотелось бы отметить с семьей и близкими. А еще будут проводить уроки йоги, мастер-классы. Для самых маленьких гостей готовятся экскурсии, лекции об истории города, экологии, обучающие программы – и все это на высоте птичьего полета.

После получения эмоций посетители смогут продолжить развлекаться в хабе, который представляет собой крытое всесезонное мультиформатное пространство для отдыха всей семьей. Хаб будет расположен вокруг «Солнца Москвы». Здесь откроют музейные и выставочные помещения, кинокомплекс, детский центр, зоны фуд-кортов.

Красиво станет и на территории между жилыми домами и колесом обозрения. Там создадут зеленую аллея с прогулочной зоной, детскими площадками и фонтанами.

Узнать больше о проекте

- работает бесплатная информационная линия – 8(800)550-21-19. Москвичи могут задать любые вопросы о строительстве колеса обозрения;

- в ближайшее время откроется информационный центр на ВДНХ (на 2-ой Останкинской улице), в котором разместится макет колеса, а консультанты будут рады ответить на любые вопросы москвичей о проекте.