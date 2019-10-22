2019-10-21T23:14:57+03:00
Общество

Движение в центре Москвы ограничат в конце октября - начале ноября в связи с подготовкой торжественного марша 7 ноября

Информационный центр транспортного комплекса столицы сообщил, какие улицы перекроют
Игорь ПЕТРОВ
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Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Полностью перекроют

- 22, 24, 28, 30 октября, 1 ноября с 14.00 до 20.00 - площадь Васильевский Спуск.

- 5, 7 ноября с 6.00 до 13.00 - ул. Ильинка от Новой площади до Красной площади, ул. Варварка от Старой площади до Красной площади, площадь Васильевский Спуск.

Движение по одной полосе будет ограничено на следующих участках:

- 7 ноября с 8.00 до 12.00 - ул. Моховая от ул. Большая Никитская до ул. Тверская.

- 7 ноября с 11.00 до 14.30 - ул. Петровка от Театральной площади, д. 1, до Театрального проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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