2019-10-21T23:49:25+03:00
Происшествия

В Москве ищут 12-летнего школьника, который вышел из дома и пропал

Сергея Б. нет дома уже четвёртый день. Организованные поиски подростка начали только сегодня
Екатерина МАСЛОВА
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Поиски подростка начали в ночь на 21 октября.Поиски подростка начали в ночь на 21 октября.
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12-летний Сергей Б. пропал в Москве. Сейчас мальчика ищут волонтёры. Информация об этом появилась на форуме поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По предварительной информации, подросток перестал выходить на связь ещё 18 октября.

— Сергей вышел из дома и пропал. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зелёные. Какая на мальчике была одежда, неизвестно, — говорится в ориентировке отряда.

Основной район поисков — Центральный административный округ. Судя по информации на сайте, поиски начали в ночь на 21 октября. На форуме добровольцев в 20:13 появилось сообщение о прекращении поисков и проверке информации. Пока неизвестно, нашли ли ребёнка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве происшествие не комментируют.

— Мы не обладаем такой информацией, — заявили в ведомстве.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» всегда ведёт поиски вместе с правоохранительными органами — после заявления в полицию. Сейчас «Комсомолка» выясняет обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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