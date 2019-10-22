2019-10-22T11:58:19+03:00
Экономика

Аналитики определили лучшие банковские карты года

Лидером исследования Frank RG сразу в двух номинациях стала «Умная карта» Газпромбанка
Сергей СМИРНОВ
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Фото: Фотохост-агентство ТАССФото: Фотохост-агентство ТАСС
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По итогам исследования, в рамках которого эксперты Frank Research Group изучили программы лояльности 38 российских банков, «Умная карта» Газпромбанка была признана лучшей в номинациях «Самая выгодная дебетовая карта с кэшбэком в премиальном сегменте» и «Самая выгодная карта для путешественников премиального сегмента». Об этом говорится в сообщении банка.

В ходе исследования эксперты Frank Research Group оценили удобство использования карт и размер вознаграждения для клиентов. Всего было проанализировано 697 дебетовых и кредитных карт с кэшбэком, бонусами, милями и т.д.

«Умная карта» была запущена Газпромбанком в июле 2019 года. Ее особенность в том, что клиенту не нужно заранее выбирать категорию, в которой будет начислен повышенный кэшбэк, то есть она самостоятельно подстраивается под клиента. Вознаграждение начисляется автоматически в одной из девяти категорий, где за месяц клиент потратил наибольшую сумму. Максимальный размер кэшбэка в самой выгодной категории при определенных условиях составляет 15%, за остальные покупки банк начисляет 1%. Высокий спрос на карту среди клиентов и одобрение экспертного сообщества показывает, насколько важна ставка на персонализацию.

«Наша уникальная «Умная карта» является флагманским карточным продуктом и пользуется большим интересом среди клиентов. Уже более 130 тысяч человек пользуются умной картой, и мы рассчитываем, что спрос на нее будет только расти. Рады, что «Умная карта» получила столь высокую оценку еще и профессионального сообщества, и намерены продолжить работу над формированием новых интересных продуктовых предложений», – рассказал о карте с интеллектуальной системой начисления кэшбэка вице-президент – начальник департамента банковских карт ГПБ Дмитрий Лепехин.

Кроме Газпромбанка в число победителей вошли такие банки, как Россельхозбанк, Совкомбанк, МКБ, Ситибанк и ряд других.

О том, что персонализация станет ключевым направлением в развитии розничного банкинга в мире, еще в 2018 году заявляла в исследовании международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG). Благодаря этой тенденции банки будут предлагать клиентам продукты и услуги, отвечающие их потребностям в конкретный момент времени и в определенной жизненной ситуации, что позволит повысить качество обслуживания.

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