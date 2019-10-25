2019-10-24T19:55:51+03:00
Экономика

«Синко-Банк» - надежное плечо МСБ

Вопросам поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в последние годы уделяется огромное внимание. На федеральном и региональном уровнях с целью всестороннего содействия этому сектору экономики разработаны порядка 600 программ
Василий ГРОМОВ
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Барсегов Геннадий Генрихович – Председатель Правления. Фото предоставлено: пресс-службой Синко БанкБарсегов Геннадий Генрихович – Председатель Правления. Фото предоставлено: пресс-службой Синко Банк
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Ключевой проблемой сегодня, как отмечают эксперты, является необходимость обеспечить компаниям МСБ доступ к необходимым для полноценного развития их бизнеса объемам финансирования. Основным каналом предоставления средств остаются кредитные организации, которые оказывают поддержку, в том числе, в рамках специальных программ по предоставлению всевозможных субсидий и гарантий. Примечательно, что в вопросе содействия малому и среднему бизнесу возрастает роль небольших банков – таких, как, например, московский Синко-Банк. Кредитная организация специализируется на обслуживании МСБ, знает о проблемах предпринимателей не понаслышке и способна обеспечить им индивидуальный подход.

Синко-Банк: «Всегда на связи с клиентами»

«Наш многолетний опыт сотрудничества с компаниями, которые относятся к сектору малого и среднего предпринимательства, показал, что у них есть большая потребность в консультационной поддержке, - рассказал председатель правления Синко-Банка Геннадий Барсегов. - Причем по самым разным вопросам, включая юридические и налоговые нюансы». По его словам, многие клиенты банка отмечают, что обслуживание в других кредитных организациях и что называется «на потоке» зачастую не дает им этой необходимой помощи. «Мы же, как раз имеем возможность свести к минимуму бюрократические процедуры и всегда остаемся на связи с клиентами», - пояснил банкир.

На первом этапе, говорят в банке, проводится глубокий анализ бизнеса заемщика и нередко даются необходимые ему рекомендации. Честная основа, на которой строится сотрудничество с клиентами, приносит свои плоды - в частности, по таким займам практически не бывает просрочек. А если сложности и возникают, то банк, хорошо знакомый с деятельностью клиента, в оперативном режиме может решить с ним многие вопросы. Кроме того, кредитная организация предлагает большой спектр сервисов, таких как банковские сейфы, инкассация, эквайринг и многое другое. А владельцы бизнеса имеют возможность получить в банке и полное, соответствующее всем современным стандартам, обслуживание как физические лица.

По сути, организация Синко-Банком работы в таком комплексном ключе сегодня задает на российском рынке стандарт качества обслуживания МСБ в формате «бизнес для бизнеса» (B2B). Причем, основы этого всестороннего сотрудничества, как отмечают в банке, выработаны годами и способствуют реальному развитию бизнеса клиентов из самых разных отраслей. Как считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, комплексный подход для поддержки МСБ очень важен, поскольку этот сектор, действительно, чрезвычайно «разнороден по своим стартовым возможностям, масштабам, условиям развития, запросам и многому другому».

Комплексная поддержка от Синко-Банка

Более того, сегодня небольшие кредитные организации, как тот же Синко-Банк, фактически, во многом исполняют важную миссию консультантов МСБ. Приходится признать, что пока еще уровень информированности, а также финансовой и юридической грамотности многих предпринимателей оставляет желать лучшего. Именно в процессе взаимодействия с партнером – кредитной организацией и в рамках индивидуальной работы бизнесмены и выясняют для себя новые детали.

В частности, только впервые обратившись в кредитную организацию, многие узнают о федеральных и региональных программах поддержки МСБ. Например, о том, что регионы имеют собственные приоритеты обслуживания МСБ - по факторинговым или лизинговым операциям и некоторым другим направлениям. А на федеральном уровне относительно недавно появилась возможность привлечь финансирование через выпуск облигаций и акций. Причем, на листинг ценных бумаг можно получить еще и большие субсидии. Не удивительно, что при таком подходе только за пять месяцев текущего года компании сектора МСБ разместили на бирже ценные бумаги на сумму свыше 1 млрд рублей.

Еще один способ получить поддержку на федеральном уровне – задействовать механизм Национальной гарантийной системы, включающей 84 региональные организации. В московском регионе, например, по этой программе уже перечислены 74,8 млрд рублей, объем займов под который составил более 146 млрд рублей. По словам председателя правления Синко Банка, пока сложность состоит в том, что организации, прибегающие в такой форме господдержки, обязаны «работать в максимально безубыточном сегменте кредитования». В том числе и по этой причине традиционным механизмом финансирования МСБ остается классическое кредитование, считает Барсегов.

В целом же, полным ходом идущий процесс налаживания взаимодействия всех заинтересованных в развитии сегмента малого и среднего предпринимательства сторон банкиры и эксперты оценивают как эффективный и перспективный. Сегодня, по их мнению, главное – вовремя подставить каждой компании сегмента МСБ крепкое плечо и продолжать информировать предпринимателей обо всех имеющихся у них широких возможностях.

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