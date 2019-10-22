"Мой король": звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова рассекретила любовника-миллионера

Евгения Феофилактова - одна из самых скрытных звезд "Дома-2". Гламурная красавица не любит делиться с поклонниками деталями своей личной жизни. Однако на днях она решила сделать исключение и показала богатого любовника.

Евгения Феофилактова счастлива с ливанским миллионером Маджедом Джегеа. Вместе с новым женихом она укатила в Арабские Эмираты. 34-летняя женщина, судя по фото, без ума от жгучего брюнета с кустистой бородой. Он нежно обнимает спутницу за талию.

Себя избранник телезвезды называет бизнесменом и продюсером. Впрочем, сама Феофилактова привыкла обращаться к любимому мужчине ласково. "Спокойной ночи, мой король", - кокетливо подписала она публикацию.

Он не остался в долгу и поспешил ответить участнице телестройки: "Спокойной ночи, моя прекрасная королева".

Поклонники пришли в восторг от такой идиллии. Они рады выбору Жени, признав, что влюбленные хорошо смотрятся вместе. "Красивая пара", "Как же я за тебя рада. Твой избранник супер. Надеюсь, что с ним ты будешь по-настоящему счастлива"; "Молодец, Женька", "Замена достойная", - льют елей фолловеры.

Брутальный избранник звезды "Дома-2" старается радовать ее, как может. Феофилактова недавно хвасталась корзинками с цветами, которые были украшены интригующими надписями: "Жене". А недавно она продемонстрировала кольцо за 105 тысяч рублей. "Кольцо просто невероятное. Я была в шоке. Я не ожидала! Хочу, чтобы эта сказка никогда не заканчивалась", - делилась счастьем женщина.

Напомним, Евгения Феофилактова жила на "Доме-2" с Антоном Гусевым. Они были вместе целых четыре года. Супруги воспитывали сына Даниэля. Но муж изменял Евгении с другой участницей шоу Викторией Романец.