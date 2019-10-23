Журналист «Аль-Джазиры» пострадал от цензуры за расследование о России

В одном из своих материалов Джордан утверждал, что против угольного магната из Сибири Александра Щукина в Британии развернута информационная атака с целью завладеть его активами. Джордан занялся сбором материала после появления в июне статьи Times о том, что британская контрразведка МИ-5 начала расследование в отношении группы российских лоббистов, подкупивших членов британского парламента. «Аль-Джазира» без объяснения причин отказалась размещать сюжет в эфире. В знак протеста журналист подал в отставку. Британская The Guardian приводит подробности скандала.

Имя угольного магната Александра Щукина попало в британскую прессу летом этого года, когда The Times опубликовала статью, раскрывающею международные лоббистские схемы с участием членов британского парламента. В частности, речь шла о сэре Генри Беллингэме, депутате-консерваторе от Северо-Западного Норфолка, который являлся главным организатором информационной атаки против российского предпринимателя Александра Щукина. Сейчас он находится в Сибири под домашним арестом по обвинению в вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза «Инской». В суде в Кемерово допрашивают ключевых свидетелей.

В апреле 2019 года при содействии Беллингэма в палате лордов состоялись слушания, на которые были приглашены «жертвы предпринимателя Щукина» — россияне, якобы пострадавшие от его незаконных действий.

Речь шла о пропавшем в декабре 2016 года конкурсном управляющем шахты «Коксовая-2» Евгении Лазаревиче. При этом Щукин не является ни обвиняемым, ни подозреваемым в рамках этого уголовного дела. Более того, когда произошло это преступление, он уже находился под арестом. У Щукина никогда не было деловых отношений с Лазаревичем или другими менеджерами шахты, к тому же известно, что именно менеджеры Щукина написали несколько заявлений в полицию о фактах нелегальной добычи на шахте «Коксовая-2», которой управлял Лазаревич.

Тем не менее, в подкреплении тезиса о мафиозном характере деятельности Щукина был снят фильм «Blood Coal Money» («Кровавые угольные деньги»), в котором рассказывалось о бизнесмене, якобы не останавливающемся ни перед чем.

«Мы уже привыкли к нападкам на Щукина в России, — заявила адвокат Щукина Елена Юлова. — С 2016 года мы выиграли десятки процессов о защите деловой репутации. То, что грязная кампания ведется именно в Великобритании, не случайно. Там проживают дочь Щукина Елена и ее муж Ильдар Узбеков. Цель: попытка инициировать расследование о происхождении состояния семейства Щукиных с последующей депортацией из страны его близких, арестом денежных средств».

По сообщению английской газеты The Guardian, когда Узбеков возбудил дело о клевете, лондонская премьера фильма «Кровавые угольные деньги» была отменена.

Журналист «Аль-Джазира» Уилл Джордан, также занимающийся расследованием чёрной пропагандисткой компании против Щукина и Узбекова, пришел к похожим выводам. По его мнению, интересы шахтеров и семьи Лазаревича - отнюдь не главные в этой кампании. За «правдоискателями» стоят вполне определенные российские лоббисты, журналисты и могущественные группы, желавшие прибрать к рукам собственность Щукина.

«В ходе расследования была изучена роль, которую они сыграли в продвижении фильма «Кровавые угольные деньги», в котором без каких–либо доказательств утверждалось, что Щукин стоял за исчезновением администратора шахты в Сибири, - пишет The Guardian со ссылкой на Уилла Джордана. - На самом деле расследование показало, что это была попытка захватить активы семьи Щукиных, организованная крупными бизнесменами».

«Моя семья является жертвой клеветнической кампании, - развил мысль Ильдар Узбеков. - Именно так работают российские олигархи в наши дни - через кампании в СМИ, фальсификации, хакерские атаки и вопиющую эксплуатацию западных правительств и правовых систем, включая парламент Великобритании. Однако этим дело не ограничивается – нам несколько раз угрожали смертью». Узбеков считает, что кампания обошлась минимум в $1 млн и в атаке замешаны Ростовцев и бизнесмен Рустэм Магдеев, который судится с соратником Узбекова Дмитрием Цветковым. По словам зятя Щукина, цель атаки — дискредитировать его с женой и под давлением вынудить продать активы по бросовой цене.

Руководство «Аль-Джазиры» не захотело обнародовать расследование своего корреспондента. В ответ Уилл Джордан написал заявление об уходе, в котором обвинил телекомпанию в цензуре.

В самой «Аль-Джазире» отказались от комментариев, а правительство Катара настаивает на том, что оно «не оказывает влияния на редакцию». Эти аргументы не убедили The Guardian, которая, как сейчас модно, ищет «русский след» и в этом скандале. Уилл Джордан уверен, что руководству «Аль-Джазиры» поступил звонок от «российских партнеров», которые могут стоять за летним скандалом с МИ-5.