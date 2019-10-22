Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, который въехал в подземный переход на Славянском бульваре

Мосгорсуд вернул дело водителя Виктора Тихонова на новое рассмотрение. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, в декабре 2017 года автобус въехал в подземный переход на станции «Славянский бульвар». Тогда погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Дорогомиловский районный приговорил Тихонова, который был за рулем автобуса, к четырем годам лишения свободы. Водителя обвиняли по статье «Нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По версии следствия, водитель перепутал газ с тормозом.

Водитель автобуса Виктор Тихонов, обвиняемый по делу о ДТП у метро "Славянский бульвар", во время рассмотрения дела по существу в Дорогомиловском суде. Фото Михаил Почуев/ТАСС

- Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову и направил дело на новое рассмотрение в Дорогомиловский суд Москвы — суд первой инстанции. Приговор отменили потому, что суд не рассмотрел доводы защиты о неисправности транспортного средства, - прокомментировали в суде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/633425" frameborder="0"></iframe> Очевидцы рассказывают о съезде автобуса в подземный переход.Автобус въехал в подземный переход у метро Славянский бульвар в Москве. Корреспондент «КП» пообщался с очевидцами аварииАлександр РОГОЗА

По версии следствия, водитель не справился с управлением - перепутал газ с тормозомФото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат водителя Равиль Саберов выстраивал линию защиты именно на неисправности автобуса. На рассмотрении апелляции выступил независимый автоэксперт, который заявил, что техническую экспертизу провели некорректно. По словам водителя Виктора Тихонова, автобус невозможно было остановить: он жал на педаль тормоза и поднял ручник, но механизм не сработал.

Жертвами ДТП стали 4 человека, 11 пострадалиФото: Михаил ФРОЛОВ

Водитель автобуса в заседании участвовал по видеосвязи из СИЗО. После отмены приговора суд изменил меру пресечения Виктору Тихонову на домашний арест до 21 декабря 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/633432" frameborder="0"></iframe> Кадры, на которых видно, как автобус врезается в пешеходов.Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и въехал в подземный переход с людьми

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