2019-10-23T15:32:18+03:00
Общество

Как благоустроили купеческую Москву и какие планы работ на пять лет

Мэр города посмотрел обновленные Овчинниковскую и Озерковскую набережные
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Обновленные набережные осмотрел 23 октября мэр Москвы Сергей СобянинОбновленные набережные осмотрел 23 октября мэр Москвы Сергей СобянинФото: Алиса ТИТКО
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В Замоскворечье завершили работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных. Это кусочек старой, купеческой Москвы. Раньше здесь было много офисов и машин, узкие тротуары – не самое удобное место для прогулок и отдыха. Теперь тротуары расширили, создали зоны отдыха у воды. Высадили кустарники и деревья. Обновленные набережные осмотрел 23 октября мэр Москвы Сергей Собянин.

- Для любого города набережная - это то, чем гордятся жители. Крымская набережная стала самой популярной для москвичей, она и для прогулок, и для занятий спорта. Теперь появились еще Овчинниковская и Озерковская набережные. Через какое-то время, в следующем году, они состыкуются с Якиманской и Крымской набережной и будет такое единое пространство, - сказал Сергей Собянин.

Тротуары Озерковской и Овчинниковской набережных стали шире, их замостили гранитной плиткой. Чтобы отдыхающим было комфортно находиться у воды, между тротуарами и проезжей частью была создана зеленая полоса газона с деревьями и кустарниками. Установили 174 новых уличных фонаря.

Украшением набережных стали новые небольшие скверы. Площадь-сквер на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом предназначена для отдыха пассажиров, ожидающих трамвая. Появились современные лавочки, много кустарников и деревьев.

В Замоскворечье завершили работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных Фото: Алиса ТИТКО

В Замоскворечье завершили работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережныхФото: Алиса ТИТКО

Симпатичнее стали и прилегающие переулки – Большой Татарский, Озерковский и Средний Овчинниковский. А также приведены в порядок девять дворов.

- На детских площадках заменено покрытие и игровое оборудование. В частности, на спортивной площадке у дома № 12 по Озерковской набережной установили специальное шумопоглощающее ограждение из стальной 3D-сетки с полимерным покрытием, - уточнили в мэрии Москвы.

Для любого города набережная - это то, чем гордятся жители Фото: Алиса ТИТКО

Для любого города набережная - это то, чем гордятся жителиФото: Алиса ТИТКО

Какие планы работ на пять лет

В настоящее время продолжаются работы по созданию новых и реконструкции существующих набережных Марка Шагала, Шелепихинской, Пресненской и Нагатинской. Планируется начать реконструкцию Симоновской набережной, на острове Балчуг, в районе Киевского вокзала, левого берега – Кадашевская, Шлюзовая, парк Северного речного вокзала, зеленые прибрежные территории Химкинского водохранилища и ряд других. Благоустроят и берега реки Яуза.

- В этом году всего было благоустроено 15 км набережных, еще планируем около 20 км. Та программа, которую мы наметили, чтобы благоустроить большинство набережных Москвы, привести их в порядок на мировом уровне, выполняется. За лет пять мы эту работу закончим, - рассказал Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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