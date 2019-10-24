"Прячут ее, как Гурченко, у которой глаза после подтяжки не закрывались": Заворотнюк заподозрили в неудачной пластике

Почти неделю нет никаких вестей о состоянии Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностировали четвертую стадию рака мозга. Родные актрисы прекратили появляться в специальном блоге, который создан в поддержку звезды сериала "Моя прекрасная няня". И только взволнованные поклонники знаменитости оставляют свои тревожные комментарии и делятся предположениями, почему же близкие прячут артистку.

То, что болезнь Анастасии Заворотнюк является ширмой для периода выздоровления после неудачной пластической операции, бурно обсуждают фолловеры на протяжении суток. "Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались", - написал один из почитателей таланта "прекрасной няни".

В ответ другая подписчица предположила: "Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции". Эту версию подхватил другие участники дискуссии. "Похоже на разыгранное ради рейтингов шоу", "Странно, что нигде не появились снимки ее больной, хотя ту же располневшую Фриске показывали", "Мне сказали, что Настя увеличила грудь. Но неудачно. Пошло воспаление. Чуть ли не до сепсиса дошло", - делятся поклонники.

Стоит отметить, что семья Анастасии Заворотюк ни разу нигде и никогда не заявляла о том, что у нее онкология. Говоря о состоянии актрисы, близкие лишь сообщили: "Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить... Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды".