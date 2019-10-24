2019-10-24T20:03:14+03:00
Общество

На следующей неделе Москву ждет мокрый снег

Температура в столице приблизится к обычным для этого времени года значениям
Елена ГИЛЬМАНОВА
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С середины предстоящей недели в Москве зачастит мокрый снег.С середины предстоящей недели в Москве зачастит мокрый снег.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На следующей неделе во вторник, 29 октября, жителей и гостей Москвы ждет мокрый снег, а температура приблизится к обычным для этого времени года показателям. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Как сообщил синоптик, во вторник днем столбики термометра в столице покажут 5-6 градусов тепла, а ночью температура понизится до нулевой отметки. «Вероятен не только дождь, может быть и мокрый снежок», — приводит ТАСС слова эксперта.

По словам Вильфанда, первый день следующей недели станет своего рода переходным днем, «когда и днём, и ночью примерно одинаковая температура — от 7 до 12 °С».

Как писал ранее сайт kp.ru, нынешнюю осень в Гидрометцентре назвали аномальной из-за несвойственных октябрю температур воздуха, которые оказались на 7-8 градусов выше климатической нормы. Так на прошлой неделе в четверг, 17 октября, в столице был побит температурный рекорд 130-летний давности. Столбики термометра показали плюс 18 градусов.

Накануне синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России, куда приходит циклон, который принесет холодную погоду, и дожди и ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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