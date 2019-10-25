Кошкин дом: теремок для животных поставили на севере Москвы

Жильцы в восторге: идея создать этакий кошкин дом обсуждается уже давно.

Когда-то в этом районе расплодились крысы, жили в мусоропроводах. И до того обнаглели, что вальяжно прогуливались по двору.

Тогда жильцы стали подкармливать бродячих кошек, и проблема решилась.

- У нас во дворе кошек очень любят. В подъездах стоят миски с кормом, около окон в подвалы - тоже. Но сейчас везде подвалы замуровывают, а мы следим за этим и гоняем «замуровщиков». Год назад получили официальную бумагу о том, что закрывать продухи не имеют права. - Активисты собрались во дворе и митингуют за своих кошек.

В деревянной дворовой кошачьей гостинице пять спальных мест, внутри - подстилка из сухой травы. У домика стоят миски с водой и едой.

Сейчас местных жителей волнует главный вопрос: как защитить кошек? Это же вечная война: одни подкармливают бродяжек, другие замуровывают их в подвалах. И у тех и у других своя правда. Не все довольны соседством с кошками, потому что считают их разносчиками болезней.

- Сейчас появились еще и кэтхантеры (охотники на кошек, по аналогии с догхантерами - охотниками на собак. - Ред.), которые просто травят кошек. Хотя мы ответственные люди, все наши кошки стерилизованы и чипированы. И все это активисты делают за свой счет. В итоге кошки не несут ни для кого угрозы и не плодятся, - рассказывает один из местных жителей.

И все-таки в целях безопасности местные любители просят не указывать адрес кошкиного дома, чтобы не навредить питомцам. Активисты надеются: их опыт переймут и зоозащитники, и городские власти. И кошкам хорошо, и двор благоустроен.