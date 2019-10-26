Аномалии погоды в Москве: Октябрь-2019 - самый теплый в истории!

Вы уже в курсе, что в эти выходные надо успеть насладиться золотой осенью. На следующей неделе уже зима, с мокрым снегом и ночными заморозками.

Погода сейчас не просто приятная, а небывалая. Октябрь-2019 в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, которые ведутся в столице уже 140 лет. Средняя температура с начала месяца +9,7 градуса. Пока рекордсмен - октябрь 1967 года, со средней температурой +9 градусов, напоминают метеорологи центра «Фобос». На втором месте октябрь 2018 года, тогда за месяц набежало +8,9 градуса.

За выходные нынешний октябрь наверняка укрепит свое лидерство. Погода будет на 8 градусов теплее климатической нормы. В субботу днем +14 градусов, в воскреснье +16.

Да, потом Москву ждет резкое похолодание, в последних числах октября днем около ноля, по ночам заморозки до -4. Но. Все это покажется нам жутким холодом лишь по контрасту с нынешней аномальной теплынью. На самом же деле - абсолютно нормальная погода для поздней осени. Так что статистику и эти дни вряд ли испортят. И октябрь-2019 окажется самым теплым в истории.