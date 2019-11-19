Какие интерьеры выбирают современные успешные москвичи?

В каждом доме был примерно один и тот же набор полированной мебели, ковер на стене, палас на полу, софа и хрустальный сервиз в серванте. Почти в каждой квартире обязательно стоял торшер с круглым плафоном, как правило красным или желтым и «стенка». Единственное различие советских квартир состояло в том, в каком порядке секции «стенки» расставляли вдоль стены.

Супруги в гостиной типовой квартиры во время игры в шахматы, 1973 год. Фотохроника ТАСС

В конце 80-х стала модной клетка-шотландка, ее начали использовать повсеместно, в том числе и в интерьере. Так, к основному элементу - «стенке» добавился клетчатый диван или шторы.

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В 90-х почти никто не задумывается об обновлении жилья — прокормить бы семью. Большинство семей откладывали покупку мебели и ремонт на неопределенный срок, интерьер почти не менялся, только обрастал различными деталями времени: видеомагнитофон, полка для кассет. Но даже в таких условиях начинала расцветать торговля строительными и отделочными материалами, новой разнообразной мебелью. Правда позволить себе такую покупку могли еще очень немногие.

В 1992 году впервые в Москве компания «Стенли» впервые предложила шкафы — купе. Тогда они стоили еще очень дорого, их привозили из Европы, а доставку и установку приходилось ждать месяцами. Но со временем отечественные производители научились делать что-то похожее и шкафы — купе сместили традиционные «стенки».

Нулевые годы для московских интерьеров были относительно благополучным временем — появилось огромное количество строительных и мебельных магазинов, началась эпоха повсеместных ремонтов. Появились даже компьютерные программы, в которых каждый может попробовать создать собственный дизайн интерьера.

В мебельном отделе универмага, 1979 год. Автор фото: Евгений ШУЛЕПОВ/ТАСС

Эта тенденция сохраняется и в 2010-х, когда в Москве появляется большое количество жилья нового поколения – это студии и апартаменты. Бешеной популярностью пользуется стиль лофт. Аскетичный образ кирпичных фабричных стен и мебели, которую соорудили словно наспех воссоздавали в жилых квартирах, в кафе и ресторанах.

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Жизнь современного человека сильно изменилась за последние 50 лет. Теперь принято вести здоровый образ жизни, регулярно плавать, заниматься саморазвитием, много путешествовать. К концу 2010-х требования современного человека к жилью стали более практичными. Даже самые состоятельные люди отказываются от огромных восьми комнатных квартир с каминными залами и другими излишествами в пользу лаконичных и функциональных пространств.

Кроме того, успешные люди стремятся тратить деньги с умом, так что даже ремонт в собственной квартире рассматривают как инвестицию – выбирают такие интерьерные решения, которые увеличивают рыночную стоимость недвижимости.

Фото: ТАСС

К таким решениям относятся современные простые интерьеры в скандинавском стиле, без изысков. Его еще называют универсальным или унитарным, но простой он только визуально. Современный интерьер отличается сложными внутренними инженерными системами.

– Если раньше само понятие «умный дом» скорее было атрибутом роскоши, то сейчас сложные инженерные системы стали доступнее и считаются едва ли не обязательным элементом современного интерьера, – рассказывает дизайнер «Студии Станислава Орехова» Эмиль Зайнулин. – Так например в любом интерьере современной квартиры должно быть несколько сценариев подсветки: мягкий вечерний свет, яркое освещение, режим для просмотра фильмов, также по желанию добавляют различные декоративные варианты подсветки.

Также все более популярными становятся системы управления климатом, умные охранные системы и многое другое. При этом современный человек уже не намерен тратить время на долгий ремонт, и одним из основных требований к жилью становится возможность просто заехать и комфортно жить.

Именно поэтому современные деловые люди, привыкшие воплощать в жизнь идею «деньги должны работать», выбирают готовые апартаменты с дизайнерским интерьером под ключ. Как например в готовом квартале бизнес-класса «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. Чистовую отделку здесь выполнила «Студия Станислава Орехова». Апартаменты в нем представлены в трех цветовых решениях:

– «современный темный», построенный на элегантном сочетании природных оттенков дубовой паркетной доски и благородно-коричневых стен плотной однородной текстуры;

– «современный светлый» стиль, который отличается строгостью линий и сдержанной элегантностью;

– «современный контрастный» – построенный на ритмичном сочетании темных акцентов и светлых тонов основных поверхностей – белых стен и дубовой паркетной доски.

Авторы проекта предусмотрели, что новые жильцы захотят внести свою индивидуальность в интерьер апартаментов.

– Это стиль — долгожитель, каждый владелец апартаментов может дальше развивать его как угодно, и без особых затрат: сменить текстильные элементы, или заменить фасады, не меняя при этом встроенные решения. Это очень удобно, практично и современно, – уверен автор проекта Эмиль Зайнулин.