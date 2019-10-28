Да, нас ожидает термический максимум!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОГИЛА

- Не слишком ли жестко? Понимаю, что ты обладаешь особой зоркостью писателя-антиутописта, но все же, слыша такие оценки и прогнозы, невольно поежишься.

- А как еще назвать существа, которые роют сами себе экологическую могилу? Возьмем простой конкретный пример. Текстильная промышленность является вторым по объему загрязнителем окружающей среды после сельского хозяйства. Она потребляет огромное количество природных ресурсов - воду, нефть, почву, растения, животных, использует для производства токсичные химические вещества. Страдают реки, грунтовые воды, почва, происходит выброс парниковых газов, сам человек-производитель заболевает профессиональными недугами. Ежегодно в мире производят почти 80 миллиардов единиц одежды! При этом практически каждая вторая вещь не продается - ее просто некому купить.

По данным исследований, каждую секунду в мире сжигается 20 тонн текстиля, а в процессе сжигания в атмосферу выбрасывается 1,5 миллиарда тонн парникового газа. Если вы хотите следовать по этому пути дальше - продолжайте покупать как можно больше одежды, особенно цветной, идите на поводу у «быстрой моды», увеличивайте спрос на продукцию текстильной промышленности. Следуйте за своими кумирами, всегда ярко, броско, эпатажно одетыми, потому что это реклама и дает им большие заработки.

Например, я обратил внимание, что Евгений Попов, ведущий телепрограммы «60 минут», нередко приходит на эфир в красных брюках. Мелочь как будто. Но Eco sapiens должен реагировать на такие вещи! Кислотные цвета требуют таких же кислотных красителей, отравляющих жизненное пространство. Давайте назовем Попова поэтому эконарушителем.

- Звучит анекдотично. Хотя цифры о миллиардах впустую произведенной одежды удручают, конечно. И популярный на ТВ «Модный приговор», разжигающий страсть к нарядам, звучит после твоих слов двусмысленно - как приговор природе…

- В том-то и дело, что экологи чаще всего наталкиваются на такие оценки: мол, «зеленые» чуть ли не юродивые. Или даже шизанутые. Или вредители. Или агенты капитала. Или корыстолюбивы, финансово заинтересованы в шумихе вокруг экологии.

ПРОБИТЬ ШКУРУ РАВНОДУШИЯ

- А что, разве не так? Защищать природу надо, кто спорит? Но разного рода «зеленые» нередко спекулируют этим, делают из природозащитного движения свой бизнес.

- Наверное, есть и такие. Но мне кажется, дело в другом. Экологи в принципе ненавистны обществу потребления, потому что идут против его стандартов. Их стараются всячески дискредитировать. Посмотрите, как единодушно, словно по указке, все СМИ (а большинство из них я считаю ангажированными) ополчились на юную Грету Тунберг. Ее обвиняют в продажности, в том, что она является проектом Ротшильда или Сороса, что этой больной девушкой (я считаю, что она очень талантлива) манипулирует в своих интересах крупный капитал.

Да, миллиардер предоставил Грете свою яхту. Да, она не сама, разумеется, попала на трибуну ООН, ее туда продвинули. И мировоззрение ее сформировано взрослыми.

Возможно, это слишком экстравагантный ход, чтобы пробить толстую шкуру равнодушия, убаюканного комфортом человечества. Но по существу все сказанное ею истинно. Почему же пресса не поддержала суть ее тревоги за наше будущее, а стала дезавуировать ею сказанное? А Грета, несмотря на многочисленные нападки хейтеров, уже стала символом экологического движения во всем мире.

- Ты себя тоже считаешь экологом? И тоже утверждаешь, что в такой позиции успешного бизнесмена, каким ты являешься, нет финансовой заинтересованности?

- Моя позиция человека Есо sapiens выстрадана глубокими размышлениями и знанием. Исследования ученых, статистика, мои научные изыскания, профессиональный опыт, духовные поиски новых ориентиров - все это накапливалось и складывалось в убеждения.

Свой роман «Изгой» я написал еще 15 лет назад, когда здесь, в России, к наступлению идеологии повсеместного потребления только подступались, а мой герой князь Иверов, потомок эмигрантов, уже созрел для ее отрешения и приехал в Россию за спасением души. Уже тогда я описал всю губительность и убийственность шикерии (в переводе с немецкого - «тусовка», «гламурное общество». - Ред.) как образа жизни. Поэтому я считаю себя экологом, но в расширительном смысле, в мировоззренческом.

В романе «Соло Моно» говорится о том, к чему должен стремиться человек, - к тому, чтобы стать Homo cosmicus, выйти за пределы Земли и даже Галактики. Наша планета сможет обеспечить ресурсами существование до 5 миллиардов Eco sapiens, это максимум. Но, как сообщается в докладе Генерального секретаря ООН, численность населения Земли в 2019 году составила уже 7,7 миллиарда человек, а еще через десяток лет достигнет 10 миллиардов. Разве не пора уже сегодня думать о глобальном будущем человечества?

ДЕТИ ПОСТРОЯТ ДРУГОЙ МИР

- Слушаешь тебя - и голова кружится. Вот уж действительно новый склад ума и новый взгляд на обыденность. Чувствуешь себя малой частицей гигантского мироздания. Если воспринимать экологию с твоей позиции - она, согласна, меняет представление о мире и его необходимых законах. Легко ли жить с такой установкой?

- Экологическая ситуация, в которой мы находимся, для человека думающего создает дискомфорт. Лично я стараюсь хоть что-то сделать, чтобы повернуть общество к разумному существованию. Мой бизнес не связан с разрушительным производством, он сопряжен именно с экологическими стандартами. Мы аккумулируем и разрабатываем природоподобные и ресурсосберегающие технологические проекты, чтобы создать альтернативу технологиям, разрушающим биосферу.

Приведу пример, который, возможно, вновь покажется курьезным (с точки зрения современного олигофрена). Я профинансировал тесты получения метана из кишечника крупного рогатого скота (КРС) и свиней. И предложил ее мировому сообществу в безвозмездное пользование. В Европе протестуют против употребления говядины и свинины именно потому, что так можно сократить выбросы СО2 (диоксид углерода, известный как углекислый газ. - Ред.). Я вижу альтернативное решение. Поголовье КРС в мире насчитывает полтора миллиарда голов. Одна корова выделяет до 400 литров метана в сутки, за год в среднем это составляет 5,8 миллиарда СО2-эквивалента. Учтенное количество свиней - около 1 миллиарда, их выбросы составляют около миллиарда СО2-эквивалента в год. Это количество намного больше объемов Южного и Северного газопроводных потоков вместе взятых. Поэтому очень выгодно, на мой взгляд, его собирать и использовать как энергетический ресурс. Метан с одной фермы вполне может обеспечивать теплом один поселок.

Огромное количество метана производит лесной валежник, засоряющий леса и вызывающий лесные пожары от самовозгорания. Если разумно расселить людей по планете, отказавшись от мегаполисов и застроив леса удобными и комфортными поселками, то этот валежник станет топливом, а леса облагородятся.

- Вот почему тебя нередко называют фантазером и утопистом. Но, с другой стороны, как человек бизнеса и серьезный экономист не только в теории, но и в практике, ты вряд ли инвестировал бы свои средства в пустяки или прожекты. К такому авторитетному мнению нельзя не прислушаться. Но, признаюсь, увидеть экономическую перспективу в метане скота или валежника слишком уж непривычно. Ты прав: это настоящая мировоззренческая революция. Кстати, эта новая парадигма очень близка высказываниям Василия Пескова, который, если помнишь, не уставал повторять, что человек должен знать свое место в природе, уметь жить по ее законам и одновременно понимать, что, обладая сознанием, именно он ответственен за ее состояние. Ведь и его тридцатилетний научный эксперимент по наблюдению и сохранению знаменитого Таежного тупика в саянской глухомани был продиктован стремлением проверить, насколько жизнеспособна та модель естественного существования в единении человека с природой, о которой ты говоришь сейчас.

- Помню отлично. Василий Михайлович был очень скромным человеком, не занимался саморекламой, не строил из себя великого философа. Но был им. И чем дальше, тем отчетливей проявляется его гений. Он вошел в историю уже тем, что стал первым журналистом, взявшим интервью у первого космонавта планеты. И много еще блестящих журналистских работ можно вспомнить. И рубрику «Окно в природу», и телепередачу «В мире животных», и классические фотографии людей, Отечества и живого мира. Многие великие натуралисты всех времен и народов следовали той же философии, что и Песков. Наша задача - претворить их принципы в реальность, вернуть человечество к жизни по законам природы.

Исходя из такой позиции я, например, профинансировал поездку детей - активистов экологического движения на международный форум за рубеж. Оказал денежную помощь волонтерам, занимающимся спасением Волги. Спрашивается, в чем здесь моя выгода, если я придерживаюсь мировоззрения Eco sapiens? Только та, что я надеюсь: эти дети смогут изменить будущее, построить другой мир, с новой экологической культурой и мировоззрением. Из-за людей, видящих во всем лишь финансовую сторону, обвиняющих экологов в корысти и желании заработать, гибнет планета. Эта легковнушаемая, недальновидная и необразованная публика заболтает любое миссионерство. Но природу нужно спасать!

МЫ ИГРАЕМ С ОГНЕМ

- Ты инициировал создание международного экологического экспертного «Гамбургского клуба Eco sapiens», его российского отделения. Какая идея заложена в этот проект? И почему, по твоему мнению, потребовался международный уровень объединения экологов?

- Экологией нельзя заниматься только в одной стране, это будет политически губительным для государства, которое проводит экологические реформы. При внедрении новых цивилизационных стандартов производства и потребления будет происходить сокращение экономического роста. Национальные экономики не выдержат такого давления. Участники экологических реформ должны находиться в равных условиях.

Экология в принципе подразумевает планетарный масштаб. Например, самые крупные лесные массивы мира сосредоточены в России (22 процента), Бразилии (16 процентов) и Канаде (7 процентов). Леса играют огромное значение в формировании всего мирового климата. Значит, участие в защите и восстановлении лесов в России или той же Бразилии, в тушении пожаров должны принимать все государства планеты. И должен быть создан специальный планетарный экологический фонд, отчисления в который должны производиться странами согласно их экономическому состоянию. Больше всего средств должны переводить Америка, Китай, Япония, а меньше - африканские страны.

- Могу я сказать, что ты сейчас лоббируешь определенный проект?

- Я бы сказал, что не лоббирую, а просвещаю. Стараюсь делать это активно и наступательно, потому что уверен в назревании скорой экологической катастрофы.

Не понимаю, почему наши публичные и медийные персоны, ведущие громкоговорители российского телеэкрана (к примеру, Владимир Соловьев, Анна Шафран, Ирада Зейналова, Артем Шейнин и другие) ссылаются на каких-то ученых, которые якобы утверждают, что губительного воздействия человека на окружающую среду и вызванного им глобального потепления не существует. Почему бы им не обратиться к статистике? Наше здоровье катастрофически снижается, продолжительность жизни россиянина как была в конце 80-х 72 года, так и осталась. Это притом что врачей стало вдвое больше (во всем СССР их работало 700 тысяч, в современной уменьшившейся России практически столько же - 667 тысяч). Аналогичная статистика по станциям скорой помощи: СССР (конец 80-х) - 3973, в РФ - 2940. Пусть телеведущие предоставят фамилии ученых, отрицающих глобальное потепление и его кризисные последствия! Общественности следует знать тех, кто заблуждается и навязывает свои заблуждения другим.

Дискуссия должна вестись между профессионалами, людьми науки. Академии наук всех стран мира (в том числе Российская) утверждают, что имеется опасное антропогенное влияние на экологию, которое ведет к повышению температуры и иным негативным последствиям.

Если, скажем, к середине XXI века уровень двуокиси углерода в атмосфере составит 1200 - 1300 частей на миллион, а температура увеличится всего лишь еще на 2 градуса, то температура Мирового океана поднимется до 21 - 22 градусов и Северного Ледовитого океана - до 9 - 10 градусов. В результате этих температурных изменений произойдет очередной выброс метана - сотни миллиардов тонн - из Мирового океана, а также из зоны таяния вечной мерзлоты в приполярных районах (Аляска, Канада, Гренландия, Россия). Итого мы получим около триллиона тонн метана. Случится термический максимум, начнется планетарный пожар, каковой уже случался в позднем палеоцене, что убило все живое на 100 000 лет.

Мало кто знает, что и на Черном море случаются природные возгорания метана. В 1927 году в районе Севастополя высота пламени горящего метана, выброшенного подводным землетрясением, составляла 500 метров, а площадь пожара - 7 кв. км. Так что мы играем с огнем в прямом смысле слова.