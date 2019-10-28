Московский кредитный банк снизил ставки по ипотеке до 5% годовых

Московский кредитный банк снизил ставки по ипотеке: с 28 октября новый минимум в рамках партнерских программ кредитной организации составит 5% годовых. Базовые ставки по ипотеке стартуют с 8,5% годовых. При этом первоначальный взнос должен составлять от 10% суммы кредита.

Минимальная сумма займа по этому предложению - 700 тысяч рублей. Досрочно погасить ипотечный кредит можно уже с первого месяца после его выдачи, никаких штрафов при этом не предусматривается.

На российском рынке кредитования МКБ предлагает одни из самых низких ипотечных ставок.

- Рынок находится в ожидании снижения ключевой ставки. В связи с этим ставки по многим кредитным продуктам могут быть пересмотрены в лучшую для клиента сторону, - рассказал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков. - Мы следим за рыночной конъюнктурой и будем оперативно реагировать на изменение стоимости ресурсов. Вместе с тем мы стремимся сделать наши кредитные продукты максимально доступными для всех категорий заемщиков

Предварительную заявку на ипотечный кредит можно оставить на сайте МКБ, заполнив онлайн-форму. Банк рассматривает все источники дохода, включая заработки с альтернативной формой подтверждения. После того, как документы подаются в банк, к клиенту прикрепляют персонального менеджера, который сопровождает сделку.