2019-10-28T18:15:39+03:00
Экономика

Московский кредитный банк снизил ставки по ипотеке до 5% годовых

Новый минимум доступен в рамках партнерских программ
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Московский кредитный банк снизил ставки по ипотеке: с 28 октября новый минимум в рамках партнерских программ кредитной организации составит 5% годовых. Базовые ставки по ипотеке стартуют с 8,5% годовых. При этом первоначальный взнос должен составлять от 10% суммы кредита.

Минимальная сумма займа по этому предложению - 700 тысяч рублей. Досрочно погасить ипотечный кредит можно уже с первого месяца после его выдачи, никаких штрафов при этом не предусматривается.

На российском рынке кредитования МКБ предлагает одни из самых низких ипотечных ставок.

- Рынок находится в ожидании снижения ключевой ставки. В связи с этим ставки по многим кредитным продуктам могут быть пересмотрены в лучшую для клиента сторону, - рассказал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков. - Мы следим за рыночной конъюнктурой и будем оперативно реагировать на изменение стоимости ресурсов. Вместе с тем мы стремимся сделать наши кредитные продукты максимально доступными для всех категорий заемщиков

Предварительную заявку на ипотечный кредит можно оставить на сайте МКБ, заполнив онлайн-форму. Банк рассматривает все источники дохода, включая заработки с альтернативной формой подтверждения. После того, как документы подаются в банк, к клиенту прикрепляют персонального менеджера, который сопровождает сделку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Синко-Банк» - надежное плечо МСБ
Вопросам поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в последние годы уделяется огромное внимание. На федеральном и региональном уровнях с целью всестороннего содействия этому сектору экономики разработаны порядка 600 программ
Новости 24
В Москве вызвать ветеринара станет в два раза дешевле
Московский предприниматель задушил молодую девушку во время секса
Упавшее дерево парализовало движение в Балашихе
В Пушкино пятиклассницу изнасиловали в подъезде ее же дома
Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда
Погода в Москве на 26 октября 2019 года: сильный ветер и +14 градусов
Московским автомобилистам рекомендуют менять резину на зимнюю
Погода в Москве на 25 октября 2019 года: тепло и почти без осадков
Младенческая смертность в Подмосковье снизилась в два раза за шесть лет
В ТиНАО появилась первая пересадочная станция метро
Приостановлено движение поездов на серой ветке метро Москвы
Погода в Москве на 24 октября 2019 года: небольшой дождь и +12 днем
В Москве мужчина совершил вооруженное нападение на «Макдоналдс»
В Подмосковье завершили монтаж линий освещения на 320 км дорог