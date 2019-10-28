2019-10-28T15:46:15+03:00
Общество

В московской подземке запустили в тестовом режиме проект "Аромат в метро"

Вместо привычных запахов пассажиры будут нюхать сакуру, имбирь и свежескошенную траву, он действует в трех поездах на Филевской линии
Павел КЛОКОВ
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В московской подземке запустили в тестовом режиме проект "Аромат в метро"В московской подземке запустили в тестовом режиме проект "Аромат в метро"Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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А ведь это настоящий прорыв. Внедрение века. Находка. Снабжать вагоны метро приятными ароматами. В час пик в разгоряченную толпу протиснешься, а там полем пахнет. Сеном. Осокой. Глаза закрыл и как будто вернулся на малую родину. Туда, где луга заливные. Березки. Не зря говорят, что запах - один из сильнейших маркеров памяти.

«Аромат в метро» - так называется новый проект столичной подземки. Его запустили в тестовом режиме в трёх поездах на Филевской линии. Установили в вагонах специальное оборудование по ароматизации воздуха. И теперь один состав благоухает имбирем, а два других сакурой и свежескошенной травой. Кроме этого, ароматизировали сувенирный магазин на «Маяковской», куда и отправился наш корреспондент.

ЧУЕШЬ, ЧЕМ ПАХНЕТ?

Как сообщили «КП» в столичном метро, 90 процентов пассажиров поддержали новый проект. Их опрашивали прямо в поездах, а также здесь в магазине. Я тоже хотел что-нибудь понюхать, но две симпатичные продавщицы сказали, что у них нет образцов (они у других сотрудников, которые занимаются опросами).

- Но вы можете оценить аромат самого магазина, - улыбнулись девушки. - Чуете, чем пахнет?

Я напрягся. И зашмыгал носом. Воздух был пресным и скучным.

- Это же имбирь! - пропела продавщица. - Чуете?

- Ну так... - пожал плечами я, понятия не имея, как пахнет имбирь.

В интернете написано, что так же, как шалфей (как будто от этого легче).

Как найти ароматизированный поезд, девушки не знают. Говорят, что это только на удачу. А потому я спустился в метро, пересел на «Арбатскую» Филевской линии и двинул в сторону «Киевской». С порога заметив, что запах в вагоне стоит самый что ни на есть гвардейский. Слева табачком тянет, справа остатками перегара.

Ещё два метра - и начинается химическая атака. Мощная дама в парике вылила себе на голову все духи, имеющиеся в доме. В многоэтажном доме... Лично я за такие вещи привлекал бы к административной ответственности. Потому что я, спускаясь в метро, не заказывал галлюцинации. А они есть.

Без экстремальных запахов тоже не обошлось. Думаю, вы понимаете, о чем я. Исходили они, видимо, от дремавшего мужичка, вокруг которого образовалось свободное пространство.

Вот такое вагон. Такое ощущение, что мы ехали из Брянска в Жмеринку. Или наоборот. Не хватало только безногого пассажира, который бы пыхал самокруткой и, глядя в окошко, напевал солдатские частушки - про поганого Гитлера и проклятую войну.

Через час моя голова кружилась от запахов. Я сменил пятнадцать поездов. И во всех пахло чем угодно, кроме сакуры, имбиря и травы.

На «Киевской» я сел в вагон, в котором разило мазью Вишневского. Часто пахнет едой. Разлитым пивом. Пропиткой для шпал. Тухлятиной. Безысходностью...

Если вам попадётся поезд, который благоухает сакурой, знайте, вам очень повезло.

КСТАТИ

И в РЖД тоже

В междугородных поездах ведутся такие же эксперименты. Приятные запахи тестируют, например, в вагонах «Невского экспресса» Москва-Санкт-Петербург. Ароматные частицы растворяются в воздухе, не оседая на одежде пассажиров. Распыление происходит в коридорах и туалетах. В первых пахнет цитрусами, во вторых - ароматами чистоты и свежести. По словам разработчиков проекта, все запахи гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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