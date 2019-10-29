2019-10-29T14:55:01+03:00
Общество

Доходность накоплений «молчунов» по итогам 9 месяцев более чем вдвое превысила инфляцию

Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ раскрыла результаты по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений граждан по итогам 9 месяцев 2019 года
Александр ЧЕРНЫШОВ
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..Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Доходность размещения средств расширенного портфеля ГУК ВЭБ.РФ составила 8,43%, доходность портфеля госбумаг - 11, 55%. При этом инфляция на сентябрь составила 4,0% (по данным Росстата). «По итогам 9 месяцев доходность по портфелям ГУК в более чем в два раза превышает инфляцию за сопоставимый период. Для обеспечения безусловной сохранности средств будущей пенсии выбираются лучшие доступные активы- госбумаги и облигации крупнейших компаний, при этом накопления работают на развитие реальной экономики, стабильно прирастая за счёт инвестдохода. По итогам 9 месяцев и многих предшествовавших лет, «молчуны»- в плюсе», — сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Сергей Лыков.

ГУК - консервативный инвестор, ориентированный прежде всего на безусловную сохранность накоплений и минимальный риск. Как показывает опыт, такая стратегия в долгосрочном периоде успешна, и ей склонны следовать миллионы российских граждан, сознательно решивших остаться «молчунами». ГУК ВЭБ.РФ является крупнейшим участником рынка и самым консервативным. При этом доходность по портфелям накопленным итогом превышает инфляцию за последние 10 лет.

"Стратегия инвестирования ВЭБа как по портфелю ГЦБ, так и по расширенному портфелю, отличается консервативностью. Это позволяет ГУК обеспечивать предсказуемость результатов, не допуская существенного влияния на портфель кредитных и рыночных рисков. Сравнение результатов с инфляцией говорит об эффективности такого подхода: он позволяет сохранять активы в кризисные годы, пусть и ценой недополученной доходности в годы восстановления финансовых рынков. Ключевой бенчмарк - сохранение покупательной способности в сравнении с инфляцией - достигается",- говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов

Отметим, что результаты ГУК ВЭБ.РФ традиционно являются по сути основой для сравнения- бенчмарком для рынка. Работая с самым большим на рынке портфелем накоплений в 1, 8 трлн руб., ГУК не стремится показать самые высокие результаты по доходности (чревато излишним риском), основная цель - превышение инфляции. В то же время ВЭБ.РФ продолжает работу по расширению возможностей инвестирования (из последних изменений - например, рост доли РЕПО в отдельных портфелях). В сентябре начал работу образовательный портал для будущих пенсионеров http://пенсия.вэб.рф. Тут можно найти ответы на самые популярные вопросы «молчунов» и клиентов НПФ: как сохранить накопления, узнать текущего страховщикам, избежать потерь инвестдохода. Ранее ВЭБ. РФ также анонсировал планы стать акционером НПФ «Благосостояние». Речь о создании в системе негосударственного пенсионного обеспечения игрока, которому все смогут доверять- и граждане, и работодатели, и регулятор. Хотя ГУК не будет переформатирован, уникальный опыт и компетенции ВЭБ.РФ могут быть востребованы для создания комфортных условий формирования гражданами их будущих пенсий.

Справочно. ВЭБ.РФ уже более 15 лет успешно выполняет функции государственной управляющей компании. В настоящий момент ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, формирующих накопления в ПФР.

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