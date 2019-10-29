Больницы Москвы объявили дни открытых дверей

В ноябре столичные больницы проводят традиционные дни открытых дверей. Горожане могут попасть на бесплатный прием к врачам или обследование, лекцию, экскурсию по роддому или занятия в школе молодых родителей. Если на приеме у пациента найдут серьезные проблемы со здоровьем, тогда его сразу отправят на лечение в стационар. Все посетители смогут на месте получить рекомендации нужных специалистов.

В некоторых больницах требуется предварительная запись по телефону или через интернет. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС.

К примеру, в ближайшую пятницу, 1 ноября, в 16.30 в детской больнице имени Башляевой (ул. Героев-Панфиловцев, д. 28) родителям расскажут о фебрильных судорогах и синдроме гиперактивности у ребенка. В этой же больнице 23 ноября с 10.00 до 14.00 детей осмотрят невролог, педиатр, окулист, отоларинголог, хирург-уролог, эндокринолог и ортопед. С собой захватите свидетельство о рождении и полис ребенка. Справки по телефонам: +7 (903) 720-47-51 и +7 (495) 496-91-00.

В понедельник, 4 ноября, в 18.00 в больнице имени Виноградова (ул. Новаторов, д. 3) ждут мужчин в школе отцов «Я - папа!». Будущим родителям объяснят, как помочь супруге во время партнерских родов. Справки по телефону: +7 (495) 103-46-66.

На лекции в психиатрической больнице № 13 (Юрьевский пер., д. 20) в понедельник, 18 ноября, в 11.00 психолог разложит по полочкам тревоги и фобии. Слушатели узнают, откуда берется тревога, что с этим делать, а также обучатся экспресс-техникам, которые помогут с ней справиться. Вопросы можно задать по телефону: +7 (495) 360-31-35.

Расписание дней открытых дверей в больницах Москвы и регистрация на прием - на сайте департамента здравоохранения Москвы в разделе проекта «Входите, открыто!».