2019-10-29T15:10:41+03:00
Общество

Больницы Москвы объявили дни открытых дверей

Желающие смогут получить бесплатную консультацию врача
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Столичные больницы проводят традиционные дни открытых дверей.Столичные больницы проводят традиционные дни открытых дверей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В ноябре столичные больницы проводят традиционные дни открытых дверей. Горожане могут попасть на бесплатный прием к врачам или обследование, лекцию, экскурсию по роддому или занятия в школе молодых родителей. Если на приеме у пациента найдут серьезные проблемы со здоровьем, тогда его сразу отправят на лечение в стационар. Все посетители смогут на месте получить рекомендации нужных специалистов.

В некоторых больницах требуется предварительная запись по телефону или через интернет. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС.

К примеру, в ближайшую пятницу, 1 ноября, в 16.30 в детской больнице имени Башляевой (ул. Героев-Панфиловцев, д. 28) родителям расскажут о фебрильных судорогах и синдроме гиперактивности у ребенка. В этой же больнице 23 ноября с 10.00 до 14.00 детей осмотрят невролог, педиатр, окулист, отоларинголог, хирург-уролог, эндокринолог и ортопед. С собой захватите свидетельство о рождении и полис ребенка. Справки по телефонам: +7 (903) 720-47-51 и +7 (495) 496-91-00.

В понедельник, 4 ноября, в 18.00 в больнице имени Виноградова (ул. Новаторов, д. 3) ждут мужчин в школе отцов «Я - папа!». Будущим родителям объяснят, как помочь супруге во время партнерских родов. Справки по телефону: +7 (495) 103-46-66.

На лекции в психиатрической больнице № 13 (Юрьевский пер., д. 20) в понедельник, 18 ноября, в 11.00 психолог разложит по полочкам тревоги и фобии. Слушатели узнают, откуда берется тревога, что с этим делать, а также обучатся экспресс-техникам, которые помогут с ней справиться. Вопросы можно задать по телефону: +7 (495) 360-31-35.

Расписание дней открытых дверей в больницах Москвы и регистрация на прием - на сайте департамента здравоохранения Москвы в разделе проекта «Входите, открыто!».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно
На что могут рассчитывать пациенты и врачи, рассказала глава Минздрава в интервью Тине Канделаки в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»
"Всех - с Днём Комсомольского Братства! Желаю Победы на всех фронтах! Наш лозунг - вступил в Комсомол - не выходи из него!"
С таким поздравлением 91-летний лидер советского Комсомола Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968 - 1977 гг.) обратился во вторник, 29 октября, к слушателям Радио "Комсомольская правда" [аудио]
«Спим в палатках, прививки не нужны»: опеку просят проверить блогеров, которые увезли годовалую дочь в Африку
Подписчики велопутешественников бьют тревогу: девочка живет в антисанитарных условиях, а ее родители в это время собирают деньги-пожертвования в «Инстаграме»
Новости 24
В Москве вызвать ветеринара станет в два раза дешевле
Московский предприниматель задушил молодую девушку во время секса
Упавшее дерево парализовало движение в Балашихе
В Пушкино пятиклассницу изнасиловали в подъезде ее же дома
Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда
Погода в Москве на 26 октября 2019 года: сильный ветер и +14 градусов
Московским автомобилистам рекомендуют менять резину на зимнюю
Погода в Москве на 25 октября 2019 года: тепло и почти без осадков
Младенческая смертность в Подмосковье снизилась в два раза за шесть лет
В ТиНАО появилась первая пересадочная станция метро
Приостановлено движение поездов на серой ветке метро Москвы
Погода в Москве на 24 октября 2019 года: небольшой дождь и +12 днем
В Москве мужчина совершил вооруженное нападение на «Макдоналдс»
В Подмосковье завершили монтаж линий освещения на 320 км дорог