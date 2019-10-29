Секретный бункер МИДа в центре Москвы стал музеем

То, что такой объект вообще существует, широким массам стало известно в прошлом году, когда его рассекретили. До этого момента никто даже не догадывался, что под серым неприметным маленьким зданием во 2-м Новокузнецком переулке, похожим на участковый пункт полиции, находится подземный городок (бункер 703).

Со своими секретами, тайными комнатами, тоннелями, инженерными системами и хранилищем. В начале 60-х этот подземный сейф отдали Министерству иностранных дел для хранения документов. Переписка с лидерами других государств, стенограммы закрытых встреч, пакты, соглашения, конвенции. Случись ядерная война, все эти бумаги удалось бы сохранить. И если бы Америка после своих взрывов начала с пеной у рта доказывать, что никакого договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не было, мы ей этот самый документ на стол. Нате, пожалуйста.

За все эти годы в архиве набралось 120 тонн бумаги. И набиралось бы дальше, если бы в январе 2005 года грунтовые воды не подтопили подземные помещения. Как это им удалось, понять трудно. Мало того, что просочились сквозь чугунные тюбинги (те самые, из которых строят тоннели метро). Так еще и сквозь бетонную «рубашку» толщиной два метра. Спецхранилище срочно эвакуировали (куда, неизвестно, да и кто скажет). А бункер общей площадью 1200 квадратных метров остался никому не нужным. Хотя он еще долгое время числился как секретный объект. В прошлом году его передали общественной организации «Доблесть и мужество». И ветераны силовых структур сделали из него музей.

СОРОК ДВА МЕТРА ПОД ЗЕМЛЕЙ

Спускаться, конечно, легче. Лестница металлическая. Поэтому каждый шаг гулко отзывается в шахте. Воздух, как в любом подвале, немного затхлый. Телефонная связь пропадает почти сразу. Экскурсовод периодически останавливается и что-нибудь рассказывает.

- Мы на глубине 11 метров. Перед нами противоударная дверь. Она весит 10 тонн. Вопрос, как нам ее открыть?

Кто-то замечает черную кнопочку и через пару секунд стальная громадина с шумом, как в кино, отъезжает в сторону.

За ней снова лестница. Шаг за шагом. И, наконец, мы внизу. За стенкой служебная ветка метро, на которую некогда заезжали поезда, чтобы переехать с одной ветки на другую. Территориально мы - между «Новокузнецкой» и «Павелецкой».

- Мы с вами идем по центральному коридору, - продолжает экскурсовод. - И зайдем сейчас в бывшую смотровую комнату, в которой когда-то работали прикомандированные сотрудники МИДа. Брали в хранилище нужные бумаги и, как в читальном зале, изучали их здесь. Сейчас в этом помещении экспозиция по гражданской обороне. На полках лежат всякие дозиметры, противогазы, аптечки, средства связи, пособия. Отдельно - небольшая жестяная баночка с надписью «консервированная вода» (1984 год). Здесь же можно посмотреть на макет бункера, подвешенного на амортизатор. Чтобы в случае взрыва его не смяло грунтом, а качнуло как на пружине. У нас такие научились строить в конце 80-х годов. Но, увы, с развалом СССР почти все они оказались заброшенными. И до сих пор гниют в разных частях страны. Многие распилены на металл.

И ЭКСКУРСИЯ, И ФИТНЕС

Без экскурсовода делать в таком бункере совершенно нечего (да и без него спускаться вниз не разрешают). Потому что абсолютно непонятно, на что обращать внимание и что это за железные ящики, например.

- А это регенеративные двухъярусные установки, - пояснил наш гид. - Они умеют впитывать углекислый газ и вырабатывать кислород. Конкретно эти экспонаты не умеют, потому что они без щелочных пластин. Такие же приборы были и на подводной лодке «Курск». И сыграли злую шутку с моряками девятого отсека. Они решили воспользоваться установками. Но на пластины что-то попало. Вероятно, вода или масло. И они взорвались.

Большой плюс музея в том, что практически все в бункере можно потрогать. Я, например, нашел в одном сейфе чемодан с документами. На каждом гриф «совершенно секретно». Письмо министру Громыко. Телеграмма послам СССР, в которой советское руководство выражает обеспокоенность в связи с тем, что Израиль создает свою атомную бомбу. Там же книженция 70-го года - «Повышение устойчивости работы объектов и отраслей народного хозяйства от воздействия ядерного оружия». Наверняка не оторваться.

Остается добавить, что путь назад, на поверхность земли, кажется значительно длиннее. Сотрудники музея говорят, что это фитнес. Можно было бы подняться на лифте, но тот, к сожалению, часто застревает. Поэтому лучше не рисковать.

Адрес: 2-й Новокузнецкий переулок, дом 14, строение 1 (ст. м. «Павелецкая»).

Режим работы: ежедневно с 12.00 до 00.00.

Стоимость билета: 1000 рублей взрослый и 500 рублей детский (до 17 лет).

КАКИЕ ЕЩЕ БУНКЕРЫ РАССЕКРЕЧЕНЫ

№ 101 - убежище с правительственными помещениями (1951 год). Было заложено в основание 8-й сталинской высотки в Зарядье. Вместо нее построили гостиницу «Россия», которой теперь тоже нет.

№ 25 - Кремлевское бомбоубежище (1944 год). Строилось для высших органов власти. Снабжено эскалатором и выходом в тоннели метрополитена.

№ 18 - Штаб противовоздушной обороны (1942 год). Расположен около правительственной дачи в Кунцево. В 1953 году, после смерти Сталина, предлагался к включению в состав планируемого сталинского музея. Затем действовал в качестве штаба МЧС.

КСТАТИ

В Москве есть еще один подобный музей, который расположен еще глубже (65 метров). Это Бункер-42 (музей холодной войны). Площадь тоже значительно больше - 7 тысяч квадратных метров. Это территория бывшего военного объекта СССР. И на ней тоже есть на что посмотреть.

Адрес: 5-й Котельнический переулок, 11 (ст. м. «Таганская»).

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Стоимость билета: 2000 рублей.