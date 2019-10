Сбербанк стал лучшим банком мира по версии журнала Global Finance

Сбербанк завоевал первые места сразу в двух номинациях престижной премии международного финансового журнала Global Finance. Эксперты признали его лучшим банком мира как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. Победителей выбирали среди банков 150 стран Европы, Северной и Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В итоге Сбербанк завоевал первое место в категории Best Bill Payment & Presentment - «Лучший по оплате счетов» среди банков для частных клиентов, а также в категории Best in Social Media Marketing and Services («Лучший в области маркетинга и услуг в социальных медиа», для корпоративных клиентов).

Стать лучшим для частных клиентов банк смог благодаря простым и удобным способам оплаты. Эксперты оценили сервисы Сбербанка «Оплата услуг по штрихкоду в мобильном приложении», «Автоплатеж», «Мои операции». Например, чтобы оплатить счет в мобильном приложении, достаточно отсканировать квитанцию на телефоне. Эта операция позволяет не заполнять реквизиты вручную и занимает всего несколько секунд. Напомнить о ежемесячном платеже поможет сервис «Мои операции», в котором хранятся заранее подготовленные к оплате счета. Клиенту остается только нажать на кнопку и оплатить их в один клик. А можно вовсе переложить ответственность на мобильный банк, подключив услугу «Автоплатеж». Ее удобство уже оценили многие клиенты: каждый пятый регулярный платеж в банке сегодня совершается автоматически. Всего же платежами и переводами Сбербанка каждый месяц пользуются 60 миллионов человек.

Еще одна наиболее часто используемая держателями карт Сбербанка опция — перевод по номеру телефона. Сервис активно развивается, за последний год появилось немало новинок. Например, теперь просто и удобно делать переводы за пределы Сбербанка или пересылать деньги любому человеку в России для выплаты наличными в банке. Кроме того, в мобильном приложении стал доступны переводы за границу.

Сбербанк завоевал первые места сразу в двух категориях премии журнала Global Finance. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Еще одна престижная номинация, в которой Сбербанк стал первым - «Лучший в области маркетинга и услуг в социальных медиа». Банк активно расширяет свою бизнес-аудиторию в соцсетях, развивая группы для предпринимателей «Сбербанк для бизнеса», «Свое дело» и «Деловая среда». Число подписчиков банка в бизнес-сообществе выросло до полумиллиона человек.

- Наша победа в глобальной категории престижной премии журнала Global Finance по направлению Best in Social Media Marketing and Services среди корпоративных банков мира — результат напряженной, творческой и невероятно интересной работы, которая не прекращается ни на секунду, - комментирует управляющий директор, начальник управления маркетинга блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Ганин. - Стратегия Сбербанка — эффективно и на равных взаимодействовать с предпринимателями в социальных сетях.

Одно из самых заметных достижений Сбербанка - телепроект «Теперь Я босс! Своего дела»: снятый в формате развлекательного шоу, он помогает начинающим предпринимателям поверить в собственные силы. Еще один креативный проект крупнейшего банка России - стендап-шоу «День П». Известные предприниматели делятся в нем историями своих фиаско, на своем примере показывая: не стоит бояться трудностей в бизнесе, к любым провалам стоит относиться с юмором.

- Мы рассказали в соцсетях больше 150 историй успеха малого бизнеса, - подчеркивает Сергей Ганин. - Общаясь в социальных медиа, банк стремится помогать действующим бизнесменам решениями, лайфхаками и лучшими практиками.