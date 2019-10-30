Бюджет Москвы станет социальнее?

На этот раз бросается в глаза очень заметный рост социальных расходов. В этих цифрах мне, и как москвичу, и как экономисту, и хочется разобраться.

Итак, как и было сказано, в новом бюджете декларируется существенное повышение расходов на социальную сферу даже в сравнении с нынешним годом, на который выпали выборы в Мосгордуму. А, как известно, именно в такие периоды казна неожиданно изыскивает резервы. Но на этот раз год выборов существенно уступает следующему году, и на это стоит обратить внимание. Расходы на меры социальной поддержки в проекте повышаются почти на 20%, на образование – на 25%, а на здравоохранение – на 30%.

В процентах всё выглядит внушительно. В цифрах же около 1,7 трлн руб. в год составят расходы социального характера. При этом остается открытым вопрос возможной девальвации рубля и ее величины. А значит, мы не можем сейчас точно рассчитать, насколько заявленные проценты пойдут в реальный рост, а насколько просто добавят устойчивости бюджету.

Нет смысла сравнивать эти показатели с другими регионами России. Попытка сопоставить расходы столичного бюджета с аналогичными показателями других богатых мировых мегаполисов – Нью-Йорка, Парижа, Берлина или Лондона, тоже мало что даст ввиду разных подходов в разных странах к вопросам социальной политики.

В том же Нью-Йорке, например, социальная помощь в большинстве своем ориентирована на пенсионеров и людей пожилого возраста, а также поддержку безработных. Соцподдержка в Москве – это доплаты к пенсиям, выплаты семьям с детьми, льготы на проезд, на оплату ЖКУ, лекарственное обеспечение и прочие меры, которые в том или ином виде охватывают около 4 с половиной миллионов человек – треть жителей столицы. Свыше двух миллионов москвичей получат доплаты к пенсиям – в среднем по 4,7 тысячи рублей.

Кроме того, в 2020 году московские власти обещают сделать самую большую в истории своей социальной сферы инвестицию в материально-техническую базу соцзащиты. На ремонт социальных учреждений города будет выделено– вдвое больше, чем сейчас. Как мне кажется, Москва опоздала лет на десять с этой инициативой, не стоило доводить соцобъекты до их нынешнего состояния. Но в данном случае лучше поздно, чем никогда.

Финансирование здравоохранения, как уже говорилось, возрастает на треть. Бюджет Берлина, кстати, не предусматривает финансирования здравоохранения. В Париже и Шанхае расходы на здравоохранение занимают менее 5% бюджета. Москва же всегда много вкладывала в эту отрасль. Но сейчас добавились проблемы, порожденные тем, что население и медики очень недовольны первым этапом медицинской реформы. Быстрые и масштабные меры по исправлению ситуации – насущное требование времени.

К тому же и нацпроект «Здравоохранение» заставляет московские власти обращать особое внимание на повышение доступности первичной медицинской помощи и развитие всей инфраструктуры первичного звена. В этот раз анонсирована масштабная программа развития инфраструктуры здравоохранения, строительство 12 крупных медицинских объектов, капитальное обновление 135 поликлиник, закупка оборудования. Обещают дополнительно набрать более 500 специалистов, развивать патронажную службу, единую медицинскую информационную аналитическую систему. Это также заложено в проекте бюджета.

Согласно документу 1,8 миллионов москвичей имеют право на льготные лекарства. Уже сейчас Москва хоть со скрипом и проблемами, но закупает почти тысячу наименований лекарств, что втрое больше федерального перечня. В бюджете 2020 года почти в два раза (а в сравнении с 2015 годом – в четыре раза) возрастают расходы на льготное лекарственное обеспечение.

Еще одна статья расходов социального бюджета – образование. Население города растет, поэтому в ближайшие годы планируется построить и ввести в эксплуатацию почти три десятка детских садов, больше двух десятков школ. Еще 33 школы ожидает расширение за счет возведения пристроек. При этом, наверстывая количественные показатели, приходится не упускать из внимания и качество образования.

В 2020 году на обучение одного школьника Москва заложила в бюджет 175 тысяч рублей. Это лучшие показатели по России, но опять же перед нами тот случай, когда с остальной Россией сравнивать нечестно, а с другими странами некорректно. В бюджетах Парижа и Нью-Йорка практически отсутствуют расходы на образование (их объем на одного человека в год составляет в Париже порядка $84, а в Нью-Йорке – немногим больше $20.

Приоритетами в образовательной политике в рамках нового бюджета декларируются повышение качества обучения, доступность дошкольного и школьного образования, обновление материально-технической базы, доплаты педагогам, гранты школам и учащимся. Серьезные средства выделяются на создание возможностей для профессиональной ориентации старшеклассников. Это требование времени, московских вузов, а также возможность для школьников выдерживать конкуренцию при поступлении в высшие учебные заведения.

Новацией бюджета-2020 можно назвать выравнивание финансирования частных и бюджетных школ. По расчетам правительства, это должно усилить конкуренцию среди школ за учащихся. Что получится на деле – покажет время. Также выделяются деньги на реализацию проекта «Школа старшеклассников» в составе крупных образовательных комплексов. В рамках программы «Мой район» в бюджетах префектур предусмотрены средства на благоустройство школьных территорий.

Отдельной строкой в бюджете предусмотрены средства на выплату городской надбавки учителям и классным руководителям. В абсолютных цифрах это 10 и 12 с половиной тысяч на педагога соответственно. Такая мера должна помочь сгладить проблему дефицита и оттока квалифицированных кадров из отрасли. Если, конечно, подобных мер окажется достаточно.

Очевидно, что в ближайшие годы с такими подходами к социальной составляющей бюджета Москва должна оставаться наименее проблемным в социальном плане субъектом федерации. Но любопытен вектор, который выбирается для развития мегаполиса. По проекту бюджета заметно, что власти готовы вкладываться не только в увеличение «социалки», но и в технологии, модернизацию, обновление материально-технической базы социальной сферы. При грамотных подходах это можно назвать хорошим заделом на будущее. Если, конечно, не терять взятые темпы и пропорционально наращивать не только расходы, но и доходы столичного бюджета. Концентрация на социальных проектах может помочь московским властям переломить складывающийся в столичном обществе стереотип о чрезмерном внимании, уделяемом правительством вопросам благоустройства и прочим потенциально коррупционным отраслям в ущерб заботе о реальных первоочередных нуждах большинства москвичей.