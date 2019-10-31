Еще 750 тыс жителей Подмосковья получат бесплатный проезд в московском метро и пригородных электричках

В ноябре будут запущены первые долгожданные Московские центральные диаметры - электрички, которые транзитом свяжут через Москву многие города Подмосковья. Так, уже через несколько дней заработает линия МЦД-1 из Одинцова в Лобню и МЦД-2, соединяющая Нахабино и Подольск. С помощью диаметров можно будет гораздо быстрее и проще добираться до столичной транспртной инфраструктуры - на многих станциях есть переходы в метро. Всвязи с этим в Московской области подготовили новые меры социальной поддержки

- Бесплатный проезд в московском метрополитене, МЦК и монорельсе будет предоставлен жителям Подмосковья, имеющим аналогичные льготы на пригородном железнодорожном транспорте, но не имеющим право на бесплатный проезд в транспорте Москвы, - рассказала Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская. - Это пенсионеры до 60 лет, родители детей-инвалидов, один из родителей многодетной семьи и предпенсионеры. Всего - более 500 тыс жителей. Дополнительно 250 тысяч детей от 5 до 7 лет получат право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте.

Бесплатный проезд на указанных видах общественного транспорта доступен по соцкартам. Но для этого их нужно перекодировать в ближайшем МФЦ или управлении соцзащиты на территории Московской области.

Напомним, электрички новой модели «Иволга» в часы пик будут двигаться с интервалами в 5-6 минут. Диаметры позволят пассажирам сокращать время в пути в полтора-два раза. Это при том, что электропоезда «Иволга» - повышенной комфортности. Wi-Fi, USB-розетки, просторные туалетные комнаты с пеленальными столиками. Крепления для велосипедов, колясок, инвалидных кресел. В рамках подготовки к запуску Московских центральных диаметров построили новые железнодорожные платформы, провели реконструкцию старых. У них единый архитектурный облик, их оборудовали лифтами, эскалаторами, надземными или подземные вестибюлями. Рядом появились парковки.

- МЦД - это, по сути, новое наземное метро, которое свяжет Подмосковье со столицей, - объяснила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. - Запуск МЦД-1 и МЦД-2 позволит создать пассажирскую инфраструктуру в шаговой доступности для 180 тыс жителей 6-ти муниципалитетов, а полная реализация проекта улучшит транспортную доступность для трети населения Подмосковья. Вводится единый тариф - 45 рублей от конечных станций МЦД с бесплатной пересадкой на метро и МЦК. Таким образом, жители, которые регулярно осуществляют поездки в Москву, смогут сэкономить до 60 тысяч рублей в год.