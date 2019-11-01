Москва получает чётко сбалансированный бюджет

В столице продолжается обсуждение бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. Документ подробно рассматривается и на комиссиях Мосгордумы, и на самих заседаниях столичного парламента. Депутаты городской Думы уже приняли в первом чтении проект бюджета. Причем народные избранники уделили этому вопросу в своей повестке самое пристальное внимание. Впервые за 26 лет работы Мосгордумы заседание длилось порядка 10 часов, из которых пять часов обсуждались статьи столичного бюджета. Ведь важный документ определяет жизнь города на ближайший год.

ВКЛАДЫВАЕМ И В РАЗВИТИЕ, И В СОЦИАЛКУ

Согласно проекту, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 году составят более 2,7 триллионов рублей, а расходы - примерно 3,1 триллион рублей.

"Представленный проект бюджета, без сомнения, является социально ориентированным, сбалансированным и инвестиционным, - сказала Елена Николаева, председатель комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, руководитель постоянного депутатского объединения «Моя Москва» в Мосгордуме. - За три года в рамках Адресной инвестиционной программы предусмотрено строительство 230 социальных объектов в 109 районах столицы. В целом отмечаю, что проект бюджета позволяет выполнить данные москвичам обещания по созданию доступной и комфортной среды, а также другие социальные обязательства".

Суммы в документе прописаны гигантские, и поэтому важно их эффективное вложение в развитие Москвы. Бюджет рассмотрели профильные комиссии МГД - по экономической и социальной политике, по здравоохранению и охране общественного здоровья, по образованию. В обсуждении участвовали не только депутаты, но и серьёзное экспертное сообщество, представители Общественной палаты Москвы.

- Город сегодня одновременно получает и бюджет развития, в котором много средств выделяется на улучшение столичной инфраструктуры, и бюджет социальный с расходами на адресную поддержку жителей, здравоохранение, образование, спорт, культуру, - отмечает Михаил Москвин-Тарханов, заместитель председателя Комиссии по экономике, бюджету и перспективному развитию города Общественной палаты Москвы. - По решению мэра Сергея Собянина сейчас бюджет четко сбалансированный. В нем учтены и развитие, и социальная помощь. В этом его сила.

Ежегодно Москва планирует тратить порядка 1,7 триллиона рублей, или 53,3% расходов, на социалку - здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье. Подобного нет в зарубежных странах. К примеру, в бюджете Берлина не учитывается финансирование здравоохранения. А в Париже и Шанхае расходам на медицину выделено менее 5% бюджета.

Одной из основных статей московского бюджета стало и развитие транспорта. За ближайшие три года на эти цели будет выделено 2,2 триллиона рублей.

- Все, что сегодня в Москве вкладывается в транспорт, на самом деле вкладывается на 95 процентов в социальную сферу, - объясняет Норайр Блудян, исполнительный директор ТАМА, заведующий кафедрой «Автомобильные перевозки» Московского автомобильно-дорожного государственного технического института, член Общественной палаты Москвы. - Транспорт ведь не вещь в себе. Строительство новых дорог и развязок, закупка экологического подвижного состава и многое другое делается для города, для людей. Надо понимать, что транспорт обслуживает жителей, экономику города. Поэтому считаю, что отдельные статьи транспортных расходов бюджета даже необходимо ещё увеличить. Это нужно, если мы хотим повысить комфорт жизни в столице.

ДЕТАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Казалось бы, принципы бюджетного финансирования в Москве очевидны и складываются из сложившихся реалий. Между тем, у некоторых депутатов на заседании возникли дополнительные вопросы. И это понятно, поскольку с каждым годом более многопрофильным становится не только сам бюджет, но также усложняется и его обсуждение. К тому же в обновлённой Мосгордуме сегодня представлены разные политические силы, с разными взглядами на расходы бюджета. Поэтому анализ бюджета становится ещё более детальным, чем раньше. К примеру, представитель "Справедливой России", депутат МГД Магомет Яндиев во время обсуждения задался вопросом, почему при росте доходов бюджета на 8% и росте расходов бюджета на 15% запланирован рост минимальной пенсии в столице на уровне 3,7 %.

Видимо, свежеизбранный депутат пока только изучает социальную составляющую работы столичных властей. Иначе ему было бы известно, что доход московского пенсионера складывается из пенсии, которая относится к федеральным полномочиям, и региональной социальной доплаты к пенсии. Более опытные коллеги депутата на заседании резонно заметили, что повышение уровня пенсионного обеспечения регулируют федеральные органы власти. Впрочем у Москвы есть и свои доплаты для столичных пенсионеров. Напомним, с 1 сентября этого года на две тысячи рублей, то есть на 11,4 %, вырос городской социальный стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров. Теперь он составляет 19 500 рублей в месяц. Это соответствует 1,5-кратной величине прожиточного минимума пенсионера в Москве (12 487 рублей). Кроме того, с 2020 года в столице предлагается увеличить социальные выплаты гражданам старшего поколения на 5,6%.

Ещё одна претензия некоторых депутатов о том, что сокращаются бюджетные расходы на санаторно-курортное лечение почти на 500 миллионов рублей, вообще не соответствует действительности. Напротив, на эти цели Москва выделяет дополнительные 6,7 миллиарда рублей к уже выделенным федеральным средствам порядка 1 миллиарда рублей.

Дальнейшее детальное обсуждение проекта бюджета Москвы, принятого в первом чтении, продолжится в ближайшие недели.