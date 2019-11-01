Злоключения «электронных двойников»: Отсидел за полного тезку...

В многочисленных системах так называемого электронного государства таких людей отличить друг от друга невозможно.

«А СЧЕТ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ»

Два Яковлевых Александра Юрьевича родились в столице 10 ноября 1980 года. Так что много лет государство их не различало. Их посчитали за одного человека. Даже пенсионные накопления капали только на одного из них. Письмам из Пенсионного фонда России Александр, на кого оформили документы, удивлялся: когда это он успел в стольких компаниях поработать. Но не реагировал - подумаешь, ошибка.

Но так случилось - он потерял паспорт. Выдали новый. А там - сюрприз! В новом документе внезапно появились двое детей, которых у Александра отродясь не было. А также супруга! Тогда-то Александр Яковлев № 1 и узнал о существовании Александра Яковлева № 2. Он попросил исправить ошибку в паспортном столе.

Но на этом приключения не закончились. Александр Яковлев № 1 решил открыть счет в банке. «У вас уже есть счет», - сотрудница банка дала контактный телефон хозяина счета. Так Александры и познакомились, это было в 2013 году.

- Мы только тогда смогли разгрести кашу с документами, разделили места работы, которые были свалены в кучу. Мне выдали новый СНИЛС, и стало немножко проще. Теперь каждый раз, когда я открываю счет в банке, получаю социальную карту, покупаю машину, все по десять раз перепроверяю, - рассказывает Александр Яковлев № 2.

СНИЛС-то выдали новый, а вот данные старого остались в электронных системах. Поэтому все платежи постоянно путаются: налоги на квартиры, штрафы приходят не туда.

Александры Яковлевы постоянно общаются, рассказывают друг другу о забавных ситуациях и, если что, сразу бегут в «Мои документы», чтобы быстро решить вопросы.

Когда Александры Яковлевы узнали о существовании друг друга - они даже подружились. И теперь свои проблемы с документами разруливают вместе. Фото: Личный архив

НЕ СВЕТИТ ВАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

Два года назад москвич Николай Трофимов на Новый год собирался улететь в теплые края, но в аэропорту его тормознули пограничники.

- Сказали: «А вы алименты не платите». Полчаса разбирались, что это за долг и чей он. Оказалось, в Иркутске живет моя копия. Трофимов Николай Анатольевич, родился 29 марта 1958 года. Не платит он, а уехать отдыхать не могу я, - вспоминает Николай Трофимов.

Тогда все же выяснили, что задолженность принадлежит другому. Ситуация забылась. А в сентябре 2019 года злостный неплательщик снова напомнил о себе.

На портале Федеральной службы судебных приставов указано: Николай Трофимов из Иркутска задолжал государству почти 140 тысяч рублей. С должника взыскали деньги через суд, но, видимо, по невнимательности вынесли постановление на Николая Трофимова... из Москвы.

- Банк сразу же списал с моей карточки 40 тысяч рублей. Больше на ней просто не было. Никаких дополнительных проверок, ничего. Куда идти? Куда жаловаться? После этого случая я две недели в больнице лежал. В 61 год тяжело это переживать, - жалуется Трофимов-московский.

Он написал обращение в управление ФССП по Иркутской области и подал заявление в банк. В итоге постановление отменили.

- Иркутские приставы признали свою ошибку, заверили, что внесли в систему дополнения, чтобы такое больше не повторялось. Жду возврата денег на счет. У нас только снять могут в мгновение, а вернуть - целая проблема, - объясняет Трофимов.

ДВОЕ СУТОК ЗА РЕШЕТКОЙ

Гусевы Андреи Николаевичи родились в Москве в один день. 38-летний рабочий (Гусев-1) уже десять лет получает штрафы за своего тезку, который постоянно нарушает правила дорожного движения.

- В 2009 году я узнал, что взял кредит в банке на машину и не выплатил его. А я вообще знать не знаю, о чем речь. Коллекторы звонили, угрожали. Я ходил в банк, показывал паспорт и пытался убедить: я другой Андрей, - говорит Гусев.

А потом тезку Гусева (Гусева-2) лишили водительских прав.

- Я купил новую машину и поехал на техосмотр. Отдал документы, сижу, жду довольный. Приходят менты и заявляют: я, оказывается, лишен водительского удостоверения, забрали меня. Двое суток просидел в изоляторе. Все это время они выясняли, что я другой Андрей, у которого есть права. Меня выпустили, но даже не извинились, - возмущается Гусев.

Два года удостоверение Андрея Гусева-1 было в списке недействительных. Только после трех писем президенту ошибку исправили и пообещали: проблем не будет. Но летом у Гусева-1 с карточки сняли 5,5 тысячи рублей - опять за чужие штрафы.

- Писал в прокуратуру, в ФССП, деньги частично вернули. Позвонили из всех ведомств, пообещали что-то там исправить. И правда, я сейчас захожу на сайт судебных приставов - там новые поля появились, видимо, для таких же, как я. Надеюсь, все-таки где-нибудь отметят, что я не тот Андрей Николаевич Гусев, который постоянно нарушает ПДД.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Жалуйтесь - и ошибку исправят

С одной стороны, сервисы госуслуг значительно облегчают жизнь. Больше не надо стоять в очередях за каждой бумажкой. С другой - получаются вот такие ошибки, из-за которых приходится бегать по инстанциям. И путаница с документами может возникнуть не только у «электронных двойников».

В каждом конкретном случае юристы советуют разбираться с отдельным ведомством. Если это штрафы, то следует обращаться в ГИБДД, если судебные взыскания - в службу судебных приставов, если проблемы с паспортом - в управление по вопросам миграции. Писать заявление и объяснять в нем ситуацию, тогда в ведомстве проведут проверку и устранят ошибку.

В пресс-службе ФССП России объяснили, как действовать:

- Если с вашего банковского счета списали деньги или к вам применили другие меры, а задолжал однофамилец с идентичной датой рождения, нужно обратиться к судебному приставу-исполнителю. Узнать данные о нем можно в «Банке данных исполнительных производств» (электронная база службы судебных приставов - fssprus.ru/iss/ip). Напишите на имя пристава заявление об ошибочной идентификации как должника и приложите документы (копию паспорта, СНИЛС, ИНН). Если ошибка подтвердится, судебный пристав-исполнитель отменит меры. Если списали деньги, пристав сделает все, чтобы их вернули. Если проблемы начались по линии другого ведомства, схема точно такая же: обращаетесь в организацию и предоставляете подтверждающие документы.