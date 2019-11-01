Дом престарелых собак-героев

Лаять нам начинают издалека. Едва мы с военным пенсионером Фокиным ступаем на тропинку, ведущую от деревни Дивово к его собачьему приюту. До ближайших вольеров - метров двести. Но собаки Фокина чувствуют. Когда заходим на территорию, стая беззлобных псов, которых днем выпускают побегать по двору, виляет хвостами и вертится у его ног. Высшее собачье счастье - если Сергей Николаевич в этой суматохе успевает погладить кого-то ладонью по спине или легонько потрепать за морду.

Приют «Гвардия» построен на окраине леса в 25 километрах от Сергиева Посада. Фокин уже больше двадцати лет ухаживает за бывшими служебными собаками, списанными из разных служб - полиции, армии, таможни.

ОХРАНЯЛИ РЫНКИ

Фокину 65 лет. В первую чеченскую войну он с собаками охранял грузовые составы Минобороны, шедшие на Северный Кавказ.

- Иногда случались нападения боевиков, которые пытались отбить оружие и прочие грузы, - говорит военный пенсионер.

Армию в ту пору серьезно сокращали. Крепко досталось и кинологическим подразделениям. Фокин уволился в звании капитана. И тут вопрос: а что дальше с собаками, с которыми он работал? Начали говорить, что списанных псов будут усыплять. Чтобы не переводить зазря казенные харчи...

Фокин забрал домой сначала двух служебных собак, потом еще шесть - это были немецкие овчарки и ротвейлеры.

Жил он в двухкомнатной квартире в военном городке Софрино. Знакомый разрешил на своем участке под Пушкином построить для собак вольеры.

- На что кормили всю эту свору?

- Так мы вместе с ними работали! Списанная со службы собака - это вовсе не дряхлое животное. Просто в разных ведомствах есть нормативы: после такого-то возраста пес становится «пенсионером». На службе он уже не нужен. Но на самом деле ему еще жить и жить. У меня бывали случаи, когда они и по десять лет после отставки жили... Я со своими собаками устраивался охранять рынки.

ПОКУШЕНИЕ НА ПСА-ТАМОЖЕННИКА

В конце 2000-х владельцы земли, где стоял приют, с благотворительностью завязали - начали требовать, чтобы Фокин со всеми своими питомцами съехал. Помогли волонтеры.

- Про мое собачье хозяйство как-то узнали, приехали две женщины, посмотрели, - продолжает Фокин. - Они мне рассказали, что есть в интернете специальные группы, где собирают помощь для приютов, волонтеры, которые продукты привозят, для собак ищут новых владельцев.

С тех пор дела пошли в гору. Купил 4 гектара земли неподалеку от Сергиева Посада. Начал возводить там «улицы» вольеров. По словам Сергея Фокина, за двадцать с лишним лет через его приют прошло не меньше тридцати служебных собак. У каждой своя неповторимая история.

Сергей Фокин с Азотом, ветераном, охранявшим блокпост в Дагестане.

- Несколько месяцев назад ушел наш умница Боня, золотистый ретривер, - Фокин показывает мне фото. - Он когда-то служил на таможне аэропорта «Шереметьево». Мне его бывший инструктор привез. Много интересного рассказывал. Однажды Боня нашел в багаже рекордную партию наркотиков - говорят, на 2,5 миллиона долларов там было. Бонька был исключительный нюхач. Видимо, у контрабандистов он тоже был на особом счету, потому что поставки срывал. Однажды на пса даже покушение было. Подкараулили у дома инструктора. Стреляли именно в Боню - два раза из пистолета. Не попали.

На другом снимке - огромный алабай по кличке Азот. Его привезли из Дагестана. Охранял блокпост.

- Списали после контузии - рядом рванул фугас. С тех пор у Азота иногда случались приступы. Как у человека. Взгляд затуманивался, он начинал метаться по вольеру. А через десять минут опять как ни в чем не бывало.

Сейчас в приюте полдюжины бывших служивых псов. Пара алабаев, немецкие овчарки.

- Мне кажется, здесь нужна какая-то госпрограмма, приюты для списанных со службы собак. Что-то вроде домов для престарелых, только чтобы там животные жили. Провожают же людей на почетную пенсию. Я считаю, что эти собаки своей службой заслужили почестей не меньше людей, - рассуждает Фокин.

ПРОЕКТЫ

Мастер-классы и школа поводырей

В приюте «Гвардия» сейчас живут около 450 собак и полсотни кошек (в отдельном строении, на котором красуется надпись «Кошкин дом»). Всю эту ораву помогают кормить два помощника - смесью фарша из субпродуктов и вареной крупы.

- В теплое время года каждый день по вольерам приходится разносить 150 - 170 двенадцатилитровых ведер еды, - говорит Фокин. - А зимой кормим чаще. Там и по 250 ведер в день уходит.

В этом году «Гвардия» получила президентский грант. Часть денег ушла на строительство прозрачного купола, где теперь проводят мастер-классы для волонтеров и желающих взять себе собаку или кошку из приюта.

- Многие люди, которые вроде как готовы взять щенка или взрослую собаку, весьма приблизительно понимают, что им предстоит, - говорит помощница Фокина Наталья Панова. - А это большой труд. Тут нужна подготовка. Это почти то же самое, как людей учат в школах приемных родителей.

- Хотел бы, чтобы со временем на базе нашего приюта появилась школа собак-поводырей. Сейчас это штучный товар. Инвалидов по зрению - десятки тысяч. А собак на всех не хватает, - делится планами Фокин.

Если вы хотите попасть на мастер-класс в приюте «Гвардия» или передать туда животное - звоните по тел. +7 (915) 247-12-98.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

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