Синоптики обещают Москве очередной тепловой рекорд

Вот вам и ноябрь... Месяц, когда Москва обычно начинает покрываться сугробами, обещает стать аномально теплым. Выпавший было снег растаял буквально за сутки, на термометрах установился стабильный плюс. Но и это еще не все.

- Уже во вторник в столичный регион придет атлантический циклон - плотные облака, ветер и потепление, - рассказал «КП» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - По нашим прогнозам, температура воздуха днем во вторник в Москве составит +11+13 градусов, в Подмосковье - +9+14. Таким образом, с высокой степенью вероятности будет побит температурный рекорд для 5 ноября почти за сто лет. До этого самая теплая погода в этот день была зафиксирована в 1922 году - 10,3 градусов.

По словам специалиста, в течение последующих дней дневные температуры несколько снизятся. Так, в среду и четверг будет до +10, в пятницу +8, в субботу и воскресенье +6.

- Тем не менее, такие показатели - выше среднестатистической нормы для ноября примерно на 10 градусов, - отметил Евгений Тишковец.