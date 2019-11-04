С начала года в Москве при помощи видеокамер, распознающих лица, раскрыли 3,2 тыс. преступлений

Программа «Безопасный город» - система видеонаблюдения в подъездах, дворах и общественных местах - была запущена в 2017-м. Спустя два года количество камер, которые следят за общественным порядком, превысило 160 тысяч штук.

Часть этих камер подключена к специальной программе, которая умеет распознавать лица всех людей, попадающих в объектив. Если говорить упрощенно, изображения преступников и правонарушителей загружаются в общую базу, а камеры, «разглядывая» поток пешеходов, тут же сопоставляют их лица с фотографиями из архива. В случае сходства сигнал поступает в полицию. А дальше - как говорится, дело техники.

- На сегодня система полностью доказала свою эффективность, - рассказали журналистам в ГУ МВД по Москве. - Благодаря камерам с функцией распознавания лиц с начала нынешнего года в столице были раскрыто 3249 преступлений.

Ранее о развитии системы видеонаблюдения в столице рассказывал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

- Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры.

Напомним, в Москве система распознавания лиц впервые широко тестировалась во время Чемпионата мира по футболу в 2018-м. Тогда к ней были подключены около 500 камер в метро, фан-зонах и на стадионах. В итоге за месяц были задержаны 180 правонарушителей и несколько человек, находившихся в федеральном розыске.