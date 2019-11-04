2019-11-04T17:17:11+03:00
Общество

В центре Москвы пятьдесят Пушкиных читали стихи, а толпа повторяла хором

В столице прошла «Ночь искусств»
Семен ЕЛЕНИН
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50 "Пушкиных" на акции Ночь искусств в Москве читали стихи на площади имени великого поэта50 "Пушкиных" на акции Ночь искусств в Москве читали стихи на площади имени великого поэтаФото: Михаил ФРОЛОВ
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«Здравствуйте! - говорит. И руку тянет, представляясь: - Пушкин. Александр Сергеевич».

И так - пятьдесят раз...

На Пушкинской площади вечером в воскресенье случилось натуральное нашествие Пушкиных. Точнее, конечно же, артистов, загримированных под великого поэта. Полсотни актеров ведущих московских театров приняли участие во флеш-мобе в рамках «Ночи искусств».

Полсотни актеров ведущих московских театров приняли участие во флеш-мобе в рамках «Ночи искусств». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полсотни актеров ведущих московских театров приняли участие во флеш-мобе в рамках «Ночи искусств».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый Пушкин старался перехватить у «коллеги» стремянку, чтобы залезть на нее и прочитать что-нибудь из «своих» хитов.

- Я памятник себе воздвиг... - начинает очередной «поэт».

- Нерукотворный! - отзываются сотни голосов.

- К нему не зарастет народная...

- Тропа! - гремит почтенная публика.

Каждый Пушкин старался перехватить у «коллеги» стремянку, чтобы залезть на нее и прочитать что-нибудь из «своих» хитов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый Пушкин старался перехватить у «коллеги» стремянку, чтобы залезть на нее и прочитать что-нибудь из «своих» хитов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Атмосферу не испортил даже моросящий противный дождик, как ни пытался. Пушкиных и его слушателей осадкам победить не удалось.

В нынешнем году акция «Ночь искусств» охватила сразу 250 площадок - бесплатные выступления прошли в музеях, галереях, вокзалах и даже аэропортах. Давали спектакли, играли симфонии. Зрителями стали десятки тысяч человек. Каждый кто хотел - приобщился.

"Ай да, Пушкин! Ай да, сукин сын!" Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Ай да, Пушкин! Ай да, сукин сын!"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото с Пушкиным на память. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото с Пушкиным на память.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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