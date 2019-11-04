В центре Москвы пятьдесят Пушкиных читали стихи, а толпа повторяла хором

«Здравствуйте! - говорит. И руку тянет, представляясь: - Пушкин. Александр Сергеевич».

И так - пятьдесят раз...

На Пушкинской площади вечером в воскресенье случилось натуральное нашествие Пушкиных. Точнее, конечно же, артистов, загримированных под великого поэта. Полсотни актеров ведущих московских театров приняли участие во флеш-мобе в рамках «Ночи искусств».

Полсотни актеров ведущих московских театров приняли участие во флеш-мобе в рамках «Ночи искусств».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый Пушкин старался перехватить у «коллеги» стремянку, чтобы залезть на нее и прочитать что-нибудь из «своих» хитов.

- Я памятник себе воздвиг... - начинает очередной «поэт».

- Нерукотворный! - отзываются сотни голосов.

- К нему не зарастет народная...

- Тропа! - гремит почтенная публика.

Каждый Пушкин старался перехватить у «коллеги» стремянку, чтобы залезть на нее и прочитать что-нибудь из «своих» хитов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Атмосферу не испортил даже моросящий противный дождик, как ни пытался. Пушкиных и его слушателей осадкам победить не удалось.

В нынешнем году акция «Ночь искусств» охватила сразу 250 площадок - бесплатные выступления прошли в музеях, галереях, вокзалах и даже аэропортах. Давали спектакли, играли симфонии. Зрителями стали десятки тысяч человек. Каждый кто хотел - приобщился.

"Ай да, Пушкин! Ай да, сукин сын!"Фото: Михаил ФРОЛОВ