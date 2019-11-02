Наше Подмосковье. День семейного единства

Николай и Татьяна Салтыковы из подмосковной Дрезны часто рассказывают, что они самые счастливые люди на свете. Счастье, как известно, - в детях. А детей у Салтыковых - 17! Сегодня это самая многодетная семья Московской области.

Салтыковы вместе уже 39 лет. Их первенец Максим появился на свет в 1981-м. Дочь Марина - через три года. А уж потом, как говориться, пошло-поехало. Самой младшей, Яне, на днях исполнится 12. Девять лет назад Дмитрий Медведев вручил супругам орден «Родительская слава».

В 2007 году Николай и Татьяна получили от Московской области трехкомнатную квартиру. Через несколько лет Салтыковы приняли решение продать ее - на эти деньги купили участок и построили двухэтажный дом. Семеро старших детей теперь уже живут собственными семьями. Но у родителей бывают регулярно, внуков им привозят. А внуков уже 23 человека!

Накануне Дня народного единства в гости к Салтыковым приехал губернатор Московской области. Андрея Воробьёва пригласили на чай. За большим столом собрались три поколения счастливых Салтыковых.

- Родители смогли сделать так, что вы друг друга любите, поддерживаете и живете вместе, - отметил губернатор. - Конечно, любой родитель мечтает о том, чтобы дети, когда вырастут, были дружны, помогали, любили друг друга. За вашим столом очень теплая атмосфера... Если какие-то сложности, вы знаете, что можете рассчитывать всегда на свою семью. Но если будет необходимость, мы тоже всегда будем неподалеку.

После чаепития журналисты расспрашивали отца-героя Николая Салтыкова, в чем секрет его семьи.

- Все заложено в наших генах, что у меня, что у Тани, - мы оба добрые, искренние, дружелюбные, - разулыбался мужчина. - Это передалось детям. Дети видят, что папа с мамой любят друг друга, заботятся друг о друге. Я доволен своими детьми!

Андрей Воробьёв вручил главе семейства сертификат на 3 миллиона рублей. Салтыковы планируют на эти деньги приобрести еще один земельный участок и построить новый дом.

Напомним, в Подмосковье еще в 2013 году запустили большую госпрограмму «Жилище», по которой семьи с 7 и более детьми получают от региона жилье. В итоге за 6 минувших лет участниками программы стали 180 семей. А в октябре нынешнего года в нее внесли еще один пункт. Начиная с 1 января 2020 года жилищную субсидию будут предоставлять семьям, в которых родилась тройня и больше. Первый такой сертификат летом этого года губернатор Андрей Воробьёв вручил Юлии Михайловой из Коломны, которая родила сразу четырех малышей! Женщину он навещал в областном перинатальном центре в Балашихе.

Также с 2012 года более 25 тысяч многодетных семей обеспечили земельными участками.

Московская область занимает 1-е место в ЦФО по количеству открываемых кинозалов. Фото: Денис Трудников

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Дрезне Андрей Воробьёв проверил, как работает открытый недавно кинозал

Дрезна - городок маленький, всего 11 тысяч жителей. Развлечений не так много. В 2017 году на месте старого ДК имени Волкова по областной госпрограмме «Культура Подмосковья» построили просторный Центр культурного развития «Юбилейный». Он очень быстро стал главной городской точкой притяжения. Сейчас здесь работают более 50 кружков и клубов по интересам. Театральная студия, студии современного танца и изобразительного искусства, фитнесс, мастерская ремесел, секции карате и тенниса. Есть отдельное помещение для коворкинга.

А еще в Дрезне никогда не было своего кинотеатра. Если новый фильм посмотреть - это, будьте добры, километров двадцать до Орехово-Зуева. Но вот в конце августа этого года в «Юбилейном» запустили кинозал на 177 мест. Теперь здесь крутят кино и мультфильмы - по 5 - 7 сеансов в день. На сегодняшний день в новом кинозале посмотрели фильмы уже более 2400 человек.

Стоит отметить, что сегодня Московская область занимает 1-е место в ЦФО по количеству открываемых кинозалов.

Перед очередным сеансом в «Юбилейном» Андрей Воробьёв пообщался с юными зрителями. Мальчишек и девчонок губернатор угостил попкорном.