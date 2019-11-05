Собянин: «В Москве отреставрировано более 1300 памятников культуры»

Сегодня, 5 ноября, в столице в Гостином Дворе открылась V Международная выставка по сохранению, реставрации, использованию и популяризации объектов культурного наследия, и музейной технике «Denkmal. Россия - Москва 2019». Экспозиция продлится до 7 ноября.

Это один из крупнейших европейских форумов по вопросам охраны памятников истории и культуры, который объединяет специалистов из России, стран Европы и Азии.

Организаторы выставки – Leipziger Messe GmbH (Лейпцигская ярмарка) и Союз реставраторов России. Выставка проходит под патронатом ЮНЕСКО и при поддержке Минкультуры России, правительства Москвы и мэрии Лейпцига. С 1994 года Лейпцигская ярмарка проводит одноименные выставки в Германии.

Сегодня в церемонии открытия «Denkmal. Россия - Москва 2019» участвовали мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Владимир Мединский. Собянин также провёл переговоры с обер-бургомистром Лейпцига Буркхардом Юнгом. Но сначала мэр российской столицы устроил мини-экскурсию по выставке для иностранного гостя.

- Дом Наркомфина находился в ветхом состоянии и восстановлен в прежнем виде, - Собянин показал своему немецкому коллеге экспозицию правительства Москвы.

Стенд столицы площадью 200 «квадратов» украшает модель части фасада знакового памятника конструктивизма 1930-х годов - Дома Наркомфина на Новинском бульваре. Его реставрация началась в 2017 году и сейчас уже завершается.

Министр культуры Владимир Мединский на стенде Минкульта рассказал обер-бургомистру о реставрации Кижей и Соловецкого монастыря.

В Гостином Дворе открылась V Международная выставка по сохранению, реставрации, использованию и популяризации объектов культурного наследия, и музейной технике «Denkmal. Россия - Москва 2019».Фото: Светлана ВОЛКОВА

- На выставке Denkmal собираются все, кому дорого мировое культурное наследие, - отметил Владимир Мединский. - Это единственная выставка подобного рода, где объединяются архитекторы, реставраторы, музейные работники.

Мэр Москвы напомнил, с чего начиналось восстановление исторических зданий и сооружений в столице.

- Можете себе представить, что в 2011 году в Москве реставрировалось всего 15 памятников из 1500 объектов культуры, - сказал Сергей Собянин. - Почти половина из них находилась в аварийном состоянии, а некоторые - в руинах. По сути дела они были на грани исчезновения. Возрождение памятников было синхронно возрождению города, культурной общественной среды Москвы.

По его словам, в эту работу включились как Министерство культуры России, различные министерства и ведомства, госкорпорации, так и частный бизнес.

- Сегодня в Москве уже отреставрировано 1300 объектов культуры, - отметил мэр. - Зачем мы занимаемся такой тяжелой и затратной работой? Восстановление памятников ценно не только для специалистов. Например, знаменитая ВДНХ, на которой находятся десятки объектов культуры. Сегодня ВДНХ выглядит иначе, чем несколько лет назад, сюда приходят десятки миллионов человек. Это культурный и образовательный центр Москвы. Сейчас реставрируем Северный речной вокзал, а в доме Наркомфина завершается восстановление на частные инвестиции. Квартиры в нем заново построены по образцу 30-х годов и они уже раскуплены. Люди хотят жить в историческом здании. Улицы Москвы с отреставрированными фасадами привлекают миллионы москвичей и туристов со всего мира. Наша масштабная работа востребована москвичами и гостями столицы. Это мировое достояние.

- Два года назад я побывал на ВДНХ и уезжал под большим впечатлением от того, что там делается, - обратился к Собянину обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг. - Мы у себя в Лейпциге провели похожую реставрацию советского выставочного павильона. Тема сегодняшней выставки - туризм. Люди приезжают в города, чтобы полюбоваться их архитектурой и историческими памятниками. В Лейпциге мы хотим отреставрировать более 14 тысяч памятников истории, и не только старейшие, как ратуша и русская церковь, но и объекты баухауса, старые кварталы, что в будущем позволит привлечь ещё больше туристов. Эти инвестиции повышают интерес гостей к нашему городу. Приезжайте в Лейпциг!

На выставке в Гостином дворе обычные посетители и специалисты могут увидеть не только главные реставрационные проекты, но и понаблюдать за работой отечественных и немецких мастеров, купить у ремесленников традиционные русские сувениры или отправиться в VR-тур по знаменитым крышам и смотровым площадкам Москвы. На необычной экскурсии покажут уникальные панорамы города с высоты зданий МГУ, Президиума РАН, храма Христа Спасителя, Политехнического музея, колокольни Новоспасского монастыря, гостиницы «Украина».

В этом году свои стенды на выставке в Гостином дворе разместили 144 экспонента из России и Германии. До 7 ноября здесь пройдут международные круглые столы, лекции и мастер-классы, а также Всероссийский конгресс молодых реставраторов, на который соберутся более ста молодых специалистов отрасли.

Стенд столицы площадью 200 «квадратов» украшает модель части фасада знакового памятника конструктивизма 1930-х годов - Дома Наркомфина на Новинском бульваре.Фото: Светлана ВОЛКОВА

КСТАТИ

Рубль за квадратный метр

Такая городская программа позволила с 2012 по 2019 передать реставраторам 27 зданий. Из них в 17 - комплексная реставрация завершена, в том числе два здания обновили в этом году - «Городская усадьба Татарниковых» XIX в. в Большом Дровяном переулке и усадьба Сытина в Сытинском переулке. На 10 памятниках архитектуры реставрационные работы продолжаются.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Башни Донского монастыря и Миусское трамвайное депо

С 2011 по 2019 годы в Москве отреставрировано 1 356 объектов культурного наследия. По итогам с 2010 года ветхих памятников в столице стало меньше в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.

В 2019 году в Москве отреставрируют 200 памятников архитектуры, из них 145 - уже обновили. Среди знаковых адресов:

- ансамбль Миусского трамвайного депо (Лесная ул., д. 20, стр. 1, 3, 4, 5, 6);

- театральное училище имени Щукина (Большой Николопесковский пер., д.12А, стр.1);

- городская усадьба XVIII-XIX вв. Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых (Денежный пер., д.3, стр.1);

- доходный дом Баскакова, 1913-1914 гг., в котором в 1919-1933 гг. жил и работал ученый-психиатр, профессор Московского университета П.Б. Ганнушкин (Хлебный пер., д.19);

- главный дом Усадьбы Сытина (Сытинский пер., д. 5/10, стр. 5);

- грот в музее-усадьбе "Кусково";

- две башни Донского монастыря;

- ткацкий корпус золотоканительной фабрики Алексеевых, XVIII-XIX вв. (Волочаевская ул.).

В 2019 году планируется также завершить реставрацию 20 произведений монументального искусства. Среди них – памятник Гоголю на Никитском бульваре, памятники Фадееву на Миусской площади и Долгорукому на Тверской площади.