Золотая осень, золотая!

«Золотая осень» давно уже стала важнейшим событием года, к которому надо начинать готовиться сразу после окончания предыдущей выставки. Для профессионалов это место, где можно показать себя, заключить выгодные контракты, особенно накануне праздника - Дня работников сельского хозяйства. Для остальных - возможность убедиться, что наше сельское хозяйство в строю и успешно развивается.

И какая бы ни была погода снаружи, под крышей выставочного комплекса в этот период всегда «золотая осень».

Молочные реки - кисельные берега

Гигантские караваи на прилавках, тамбовские яблоки - каждое весом под килограмм, рукотворные реки овощей и фруктов. А вот висит, или точнее, стоит скульптурная груша из плодов только что собранного урожая высотой в два человеческих роста. Она украшает стенд Карачаево-Черкесии. Скушать ее, как и в загадке, нельзя. «Настоящее произведение искусства», - отметил премьер-министр Дмитрий Медведев во время осмотра выставки. Сам фотографироваться на ее фоне глава правительства не стал, зато потом ни один любитель селфи мимо «вкусной скульптуры» не прошел.

О рыбке и креветках…

Не забывают в Ленинградской области и о рыбной отрасли. Как напоминание - дизайнерские ледяные кубы, в которых застыли плотва, окунь, красноперка и даже щука с судаком. Все эти пресноводные рыбы водятся в Ладожском озере. Особенно пользовался вниманием посетителей выставки аквариум с королевскими креветками - с ним фотографировались, заглядывали внутрь, дети даже пытались «порыбачить», как говорится, руками. «Им уже по четыре месяца, больше не вырастут. Температура в бассейне плюс 25 для комфорта ракообразных. Мальков привезли из Таиланда, но уже в следующем году заработает завод по их производству в Тосненском районе. Стоимость проекта 350 млн рублей, а производительность - 200 тонн креветок, которые круглый год будут поставлять к вашему столу», - рассказывали о своей акваферме владельцы.

Об орехах…

Все любители миндаля будут счастливы, когда узнают, что и Россия теперь выращивает этот вкусный орех. На выставке его представили румяными россыпями. Раньше его привозили из других стран, например из Ирана, а теперь его производят в Ставропольском крае. «Мы вместе с российскими учеными вывели свой сорт, адаптированный к нашему климату и земле. Выращиваем в теплицах, а потом выгоняем уже готовый саженец», - рассказал директор Ставропольского центра питомниководства Айдын Ширинов. Закладка первых миндальных садов в регионе запланирована уже на следующий год. На 20 гектарах собираются высадить со временем до 500 тысяч саженцев. В планах обеспечить орехами не только всю Россию, но и поставлять их на экспорт.

О хлопке…

Тут же рядом развернулась хлопковая плантация из Буденновского района Ставрополья - СПХ «Терский». Тоже пока еще экзотика для России. Первый экспериментальный урожай сняли в прошлом году. Урожайность оказалась более 50 центнеров с гектара - чуть ли не выше, чем в традиционном центре хлопководства - Узбекистане. В планах - расширяться. И об этом говорят почти все участники выставки.

ТАК И СКАЗАЛ

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

- Агропромышленный комплекс демонстрирует значительные успехи последние годы. Этот год не стал исключением. Доказали эффективность кредиты по льготной ставке. Также напомню, что действует льготная ставка НДС для реализации фруктов и ягод, которая вступила в действие неделю назад. Мы, безусловно, будем и дальше оказывать поддержку агропромышленному комплексу. Со следующего года стартует новая государственная программа, по которой мы продолжаем строить жилье, дороги, проводить газ и воду, благоустраивать сельские территории, стараться делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Гульнуть по-купечески

На «Золотую осень» надо приходить голодным. От представленных тут деликатесов глаза просто разбегаются, а желудок начинает громко петь. В одном месте предлагают картошечку, в другом - отечественные сыры, в третьем - красиво завернутые леденцы в виде петушка и сердечка из Сергача, выпущенные на самом северном в стране заводе по производству сахара. Три года назад он был банкротом, а теперь - вполне успешное предприятие.

Выставка организована так продуманно, чтобы посетитель, пока все рассмотрит, нагулял себе аппетит побольше. Конечно, голодный человек на «Золотой осени» всегда может перекусить. На глаза попалась вывеска «Черкизово», а нос сразу уловил вкусный запах мясной еды. Вспоминаю, что эта компания накануне выставки как раз произвела ребрендинг своей флагманской марки. Где, как не на выставке, оценить и дизайн, и сам обновленный продукт. Представлен он был на «Золотой осени-2019» сразу в двух павильонах: Пензенской и Московской областей. Благодаря фирменному бренду оба стенда сразу бросаются в глаза. Мимо не пройти. Разрывался между Пензой и Москвой. В Пензе девушки мне предложили нарезку «Краковскую традиционную», «Краковскую ГОСТ» и «Колбаски купеческие». На дегустацию времени немного, сзади поджимают желающие попробовать деликатесов. Сотрудники только успевают нарезать ароматную колбасу и выставлять на прилавок. «Что вам понравилось? - интересуются у меня. - Наверное, «Краковская ГОСТ»?» «Верно, - говорю, - угадали».

На стенде Московской области очень налегал на вареную «Докторскую» и сырокопченую «Сальчичон». Умом понимал, что пора бы остановиться, но оторваться не мог. Отлично расположились рядом с колбасниками производители хлеба - их пахучий, мягкий, с хрустящей корочкой фермерский хлеб отлично дополнил колбасу от «Черкизово» и голландский сыр от «Столицы молока». В соседнем павильоне предлагали адыгейский сыр прямо из Адыгеи. Тоже не удержался - попробовал кусочек. Также на выставке можно было угоститься молоком, медом и даже мушмулой с Кавказа.

НАУКА И ТЕХНИКА

Умное хозяйство

Продвигать современные технологии - так звучит одна из основных задач, которую поставило перед аграриями правительство. В Башкирии этим занимаются даже школьники. 12-летний Искандер Зиганшин привез в Москву умный инкубатор, в который можно закладывать от 10 яиц. И в отличие от героев рассказа Носова «Веселая семейка» постоянно бегать и следить за ними не надо. Весь процесс автоматизирован: инкубатор поддерживает нужную температуру и сам переворачивает лотки, а управляется он через мобильный телефон.

Еще одно ноу-хау: платформа «Яйцо будущего». Пока существует только прототип, дальнейшая концепция прорабатывается. Наводишь гаджет на продукт - и на экран выводится информация о яйце: номер птичника, где оно появилось на свет, яркость желтка, рацион кормления курочки-несушки, возраст и даже рецепты приготовления блюд.

В недавно опубликованном списке исчезающих профессий продавцов мороженого не было. А зря… На выставке мороженое и кофе на козьем молоке посетителям бесплатно предлагала... робот Вики. Она ультрасовременная и умеет воспринимать голосовые команды.

- Мне, пожалуйста, одно сливочное мороженое, - прошу я Вики.

Две минуты, и оно готово. И никаких проблем со сдачей…

Что бы ни изобретали ученые, а «железный конь» по-прежнему пашет.

ЭКОЛОГИЧНО

Зеленый свет для «зеленого бренда»

В рамках выставки прошел организованный Министерством сельского хозяйства первый Международный агропромышленный форум, посвященный развитию мирового рынка продуктов. Ведь есть вкусную, а главное, правильную и полезную еду мечтают все. Уже с нового года в России вступит в силу новый закон об органической продукции.

- Он определяет, что представляет собой органическая продукция и как через национальные стандарты будет регулироваться ее производство в нашей стране. Будут созданы реестры, в которых будет сформирован перечень сведений о производителях и их продукции, - рассказал в своем выступлении премьер-министр Дмитрий Медведев.

В 2019 году Минсельхоз подготовил законопроект «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками» - правила и стандарты производства. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Новый «зеленый бренд» - уже следующий этап развития, который ориентирован на экспорт. Этим знаком будет отмечена продукция, выращенная или произведенная с использованием методов бережного отношения к окружающей среде. Уже разрабатываются национальные стандарты, которые определят критерии такой продукции и ее производства.

«Сейчас мы активно работаем над выстраиванием «инфраструктуры доверия» к российской продукции с улучшенными экологическими характеристиками и закладываем фундамент нового для России рынка такой продукции», - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

ОФИЦИАЛЬНО

На поддержку аграриев выделят 320 млрд рублей в 2020 году

По итогам прошлого года выручка от сельхозэкспорта превысила 25 млрд долларов. Через пять лет должно быть 45 млрд. Также в этом году собрали 115 млн тонн зерна. Это пока предварительные цифры. Урожай хороший не только по количеству, но и по качеству.

- По итогам прошлого года Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы - порядка 44 млн тонн. Есть прирост поставок за рубеж и по другим позициям: по рыбе, по морепродуктам. Объем их экспорта за девять месяцев этого года составил примерно 3,7 млрд долларов. На мировом рынке есть спрос и на продукцию нашей пищевой промышленности, - заявил Дмитрий Медведев.