Народная курица

Белгородское предприятие группы «Черкизово» начало свою работу 2 ноября 2018 года. Оно работает только для KFC и обеспечивает некоторые российские рестораны свежей курицей ежедневно. Сегодня каждый из 450 сотрудников предприятия может смело сказать, что производство продуктов питания из мяса курицы для них - не просто работа. Это страсть и призвание.

В этом убедились журналисты, которым представилась возможность своими глазами понаблюдать за производственным процессом.

От поля до прилавка

В 2018 году, по данным Росптицесоюза, российские птицефабрики произвели почти 5 млн тонн мяса птицы. И вот пятую часть от этого объема - 1 млн тонн - произвела группа «Черкизово», которая окончательно зарекомендовала себя как крупнейший мясопроизводитель страны. В компании внедрена вертикальная интеграция, когда все звенья аграрной цепочки - от выращивания зерновых до производства готовой продукции - соединены в одну. Этот подход позволил добиться лучшего качества продукции и контролировать его на всех этапах производства.

Стерильная чистота

Попасть сегодня на производство продуктов питания, тем более того, где производят продукцию для знаменитой сети ресторанов KFC, не так просто, как кажется на первый взгляд. И дело не в коммерческой тайне, хотя многие пищевики хранят рецептуры приготовления своей продукции в строжайшем секрете. И не потому, что компания «Черкизово» применяет в производстве лучшие мировые технологии в области агропромышленного комплекса. Нельзя просто так прийти, потому что главное в зоне изготовления продуктов питания - это чистота и строгий порядок. И все следуют этим правилам без исключения. Журналистам выдали спецодежду, как у врачей - бахилы, шапочки, перчатки. Дезинфекция при входе и при… выходе. Никаких украшений, никаких фото и видеосъемок без особого разрешения. Неудивительно, что, пройдя всю цепочку допуска и попадая в цеха, где производят мясную продукцию, начинаешь совсем по-другому относиться к разделке куриного мяса.

Ювелирная точность

Интересный факт - через руки одного сотрудника белгородского предприятия в среднем за день проходит более 350 килограммов продукции. Каждый кусочек мяса должен иметь определенный вес. Это непреложное правило, которое специалисты фабрики могут соблюдать даже с закрытыми глазами. Ведь продукты из курицы для сети ресторанов KFC должны соответствовать международным стандартам качества и пищевой безопасности. Для всех продуктов, которые поступают в рестораны KFC, существуют отдельные правила нарезки курицы. Они регламентируют вес, форму и размер. Все это гарантирует отличный вкус и обеспечивает единый стандарт для всех предприятий сети. Всю продукцию маринуют и упаковывают в вакуум, после чего ее развозят по ресторанам сети.

Секрет успеха

По рецепту Полковника Сандерса, который держится в строгом секрете, в ресторанах KFC оригинальные блюда готовятся уже более 75 лет. Многие хотели открыть секрет знаменитого ресторатора, но многочисленные попытки угадать или выкрасть рецепт провалились. Известно только, что панировочная смесь для блюд KFC включает в себя 11 трав и специй. Они-то и придают блюдам оригинальный и узнаваемый во всем мире вкус. И, безусловно, на вкус также влияет и то, что более 80% курицы поступает в рестораны KFC в охлажденном виде, после чего мясо панируют и готовят специально обученные повара. Отметим, что на белгородском предприятии процессы маринования, охлаждения, упаковки, хранения и транспортировки доведены до совершенства. Кстати, эти секреты охраняются не меньше, чем рецепт панировки Полковника Сандерса.

Пати баскет - наше все!

В России работает более 800 ресторанов KFC от Калининграда до Владивостока. Согласно последним исследованиям, у российских потребителей этот бренд ассоциируется с лучшими блюдами из курицы и демократичными ценами. Не исключение и белгородский потребитель, в ресторанах всегда многолюдно. Самыми популярными блюдами у россиян считаются чизбургер и пати баскет (микс из хрустящих кусочков курицы и картофеля фри). Можно смело сказать, что эта курицы в панировке стала поистине народным блюдом.

На каждого россиянина, утверждают эксперты, приходится до 35 килограммов курятины в год. Специалисты «Черкизово» сами выращивают птицу, сами отбирают калиброванный продукт, строго следят за тем, чтобы он был без дефектов. Всего же группа включает в себя 9 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, 9 комбикормовых заводов и более 287 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Она выпускает продукты под брендами «Петелинка», «Пава-Пава», «Куриное царство». И продолжает разрабатывать новые линейки, включая функциональное питание и продукты, ориентированные на ЗОЖ.