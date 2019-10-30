Хеллоуин: деликатесы с чертовщинкой

Хеллоуин - один из любимых праздников в мире, традициями уходит глубоко в историю кельтов. До наших дней дожил обычай переодеваться в ведьм, колдунов, трупы и чудовищ, зажигать свечи в очищенных тыквах и готовить «страшные» угощения. И какой же Хеллоуин без мяса? Да никакой! Поэтому многие рестораны и гастробары столицы подготовили для любителей чертовщины эпическое меню с мистическими названиями блюд (внимание, спойлер - много интересного).

Цвет настроения - черный

Рестораторы Борис Зарьков и Владимир Мухин умеют удивлять: специально для Хеллоуина создатели Zodiac - одного из самых необычных паназиатских бистро в Москве -придумали «Черное меню». Читать его нужно в темноте - гостям выдадут фонарики, чтобы они смогли определиться, которое из мясных блюд им нравится больше всего: черные дим-самы с уткой, черные бао с говядиной, капустой и луком или черное поке с говядиной. Для тех, кто считает Хеллоуин опасным и вредным праздником, тоже есть предложение: бургер из растительного мяса (продукта без ГМО и сои, по вкусу ничем не отличающегося от мяса натурального) с битыми огурцами. Называется иронично - «Без греха».

Тыквенно-мясной марафон

Хеллоуин без тыквы - как Лариса Долина без песни «Погода в доме». Ну а тыква без мяса - как эта же песня, но без припева. Чтобы попробовать как можно больше тыквенно-мясных блюд, отправляйтесь на Даниловский рынок: в рамках фестиваля «Если любишь тыкву» рестораны подготовили массу предложений. «Тажинерия» предлагает тажин с цыпленком и тыквой, United kitchen - томленую голень индейки с пюре (разумеется, тыквенным), Plov добавит этот овощ в манты и самсу, The Hummus сделает хумус с куриными крокетами тыквенным, а в «Щепке» гостям подадут нежный крем-суп из полезного овоща с беконом из мраморной говядины и тальятелле. Главное правило, которое нужно обязательно соблюсти перед тыквенно-мясным набегом на Даниловский: не ужинать накануне и не завтракать - и тогда в обед можно будет перепробовать все. Ну почти.

Заговоренная курица

Ресторан Mona придумал «Колдовское меню» специально для тех, кто на Хеллоуин улетает из Москвы - нет, не на метле, а из «Шереметьево» (заведение находится недалеко от аэропорта). Мясные блюда пугающе вкусные: креп-суп «Черная мгла» с картофелем и беконом, куриная ножка «Вуду», фаршированная грибами и, говорят, «томленная на заговорах старой ведьмы». Не бойтесь - заговоры наверняка добрые и полезные (уж точно полезнее самолетной еды, куда пассажирам частенько недокладывают мяса!).

Веселый Роджер с беконом

Тем, кто всю ночь веселился и пил коктейли из тыквы (и чего-то горячительного), главный по круглосуточным завтракам в Москве ресторан Cook’kareku предлагает специальное блюдо: завтрак «Веселый Роджер». Это яичница, которую шеф-повар заведения Максим Альштуль поджарит в форме черепа. Яичницу подадут с сочным хрустящим беконом, чтобы вы после веселой ночи смогли поскорее восстановить силы.

Черные пигоди от ведьмы

Для тех, кто еще не бывал в ресторане K-town Noodle Bar и никогда не пробовал кухню корё сарам (этнических корейцев, которые живут в Узбекистане), Хеллоуин - отличное время, чтобы восполнить пробел. Начать знакомство можно с черных пигоди (их еще называют пянсе) - больших паровых пирожков с начинкой из жареной свинины и капусты кимчи - острой, как ногти ведьмы Винни Сандерсон из комедии «Фокус-покус» (тоже посвященной Хеллоуину, конечно). Черный цвет пигоди - дань празднику. Тех, кто не наестся, угостят говяжьей грудинкой сокоги, говяжьими ребрышками ля кальби или рибаем на гриле. Страшно вкусными!

Череп навынос

Бар «Герои» на Трубной славится кухней для «настоящих мужчин» - и сильных женщин, которые после длинного рабочего дня не прочь расправиться с «батареей» свиных ребрышек. Они в баре и так отличные, но к Хеллоуину меню модернизировали: за 999 рублей любой желающий сможет не только заказать себе сет-скелет, составленный шеф-поваром из колбасок и ребер в пивной глазури, но и унести череп (который прилагается к скелету) с собой.

Сало, тыква, оливье

Создатели Корчмы «Тарас Бульба», пожалуй, подошли к разработке мясо-тыквенного меню тщательнее остальных: предлагают оливье с курицей и тыквой (альтернативный вариант - с тыквой и колбасой), свинину с овощами на подушке из тыквенного пюре. Симпатичная деталь для настоящих мясоедов: в ожидании заказа вам принесут свежий хлеб и намазки из пряного сала. А еще все эти блюда можно заказать домой - на случай, если в ресторан идти не хочется, а хочется вырезать дома тыкву, включить очень страшное кино и поужинать прямо в пледе на диване (потому что Хеллоуин - это праздник, а в праздник можно все).