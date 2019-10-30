Мясного хлеба и зрелищ!

Первое правило профессионала: работать с тем, в чем хорошо разбираешься. Наверное, именно поэтому комики так часто и так удачно шутят о мясе: во время выступлений они переживают адреналиновую бурю не меньшую, чем олимпийские чемпионы на Играх. Да и восстанавливают силы и спортсмены, и комики одинаково - съедая отличный кусок мяса. Накануне Международного дня КВН вспоминаем самые симпатичные (и смешные) «мясные шутки» разных лет.

I am a vegetarian!

Над теми, кто не ест мяса, Александр Ревва стебался всегда. Например, во время встречи выпускников КВН в Сочи Ревва вышучивает современных девушек, которых «сложно найти, легко потерять, невозможно забыть», а еще сложнее заставить их не повторять статусы, прочитанные в сети ВКонтакте.

- Я мясо не ем, - говорит Александру героиня. - I am a vegetarian!

- Веджетериян? Армянка, что ли? - спрашивает в ответ Ревва. - Да мне национальность не важна, важно - кто ты по жизни.

К тем, кто равнодушен к мясу, у Александра Реввы тоже никакой толерантности. Совсем как в золотых выпусках КВН, которые, как хорошая вырезка, никогда не смогут нам надоесть.

Завтрак в Бастилии

- Главное, взять мясо и придумать красивое название, - рассуждают со сцены Comedy Club парни из «Дуэта имени Чехова». - Берешь мясо, обжарил, майонез сверху шлеп, придумал название - например, стейк «Монте-Кристо» - фух: 1000 рублей! Съели и спасибо говорят. Или опять берешь мясо, обжарил, снова майонез добавил, все - медальоны «Бонапарт» готовы. 2000 рублей! Кто у тебя купит отбивную с майонезом? Это же элитный ресторан. А вот если назовешь: «Завтрак в Бастилии» - сразу bon appetit.

Кстати, вовсе не обязательно называть современные блюда именами давно погибших графов или иностранных крепостей. Чем плохи были бы, например, диетические пельмени «Павлик» (в честь стройного, красивого и язвительного Павла Воли) или монументальный мясной рулет «Кутузовский проспект», который гостям, как автомобилистам в пробке, ни объехать, ни обойти? Да всем хороши! Смешливой хозяйке на заметку.

Коллекция «Весна/лето- 2008»

Все знают, что мясо лучше покупать у крупных производителей - например, у группы «Черкизово» - они и за температурой и условиями хранения следят, и за сроком годности. Но начни об этом людям рассказывать научным языком, приводить статистику, напирать на безопасность - заскучают, устанут слушать. Шуткой удается добиться куда большего. Вот, например, команда КВН «Триод и Диод» сделала номер про Смоленские мясные ряды. Случилась распродажа продуктов питания коллекции «Весна/лето-2008»

- Извините, тетенька, а чего у вас курица вся в наколках?

- А она тут третий срок мотает.

- Какой срок?

- Срок годности. Ее тут даже свиная рулька боится.

И все, всем все понятно. Либо рынок и, как говорят кавээнщики, кто не рискует, тот не пьет фестал, либо супермаркет - и вкусная рулька без последствий.

Баранинка твоя любимая….

Новый год… Теща ждет в гости дочь и зятя-кабардинца, готовит праздничный ужин.

- С Новым годом, мама! Мы забежали поздравить и уходим в ресторан…

- А как же? Я твою баранинку любимую приготовила…. Как ты любишь…

- Мама, она у вас очень вкусная, но мы правда очень торопимся…

- А ладно. Гуляйте, пока молодые…

Дети уходят, а мать приговаривает.

- Баранинка у меня вкусная… А знаешь, почему? Потому что это свинина! Три года жрал, за ушами трещало… Гурман, прости господи!

Хлеба давай, мясного хлеба!

Весь мир уже догадался, что история о том, что не стоит ужинать - фейк, особенно если ложитесь вы, например, в час ночи. Российские комики тоже догадались - и, конечно, тут же как следует обстебали тех, кому «доктор сказал не есть после шести, и тогда пузико, целлюль пропадут и хомячина на щеках исчезнет». Это цитата из миниатюры Михаила Галустяна и Тимура Батрутдинова. Галустян по сюжету - худеющий, который сидит в ресторане три часа, чтобы просто посмотреть, «как люди едят, ведь уже пять минут седьмого, мне нельзя».

Заканчивается все нервным срывом половины дуэта: «Хлеба давай! Мясного хлеба! Хлеба с мясом! Мясо неси!»

Мораль: не издевайтесь над собой. Ешьте мяса и побольше смейтесь - над диетами тоже. Только не одновременно, чтобы не подавиться.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Некоторые команды КВН про мясо не шутят, зато использовали его в своих названиях. Вот самые необычные примеры:

• «Мясо»

• «Три кота на мясо»

• «Зеленое мясо»

• «И рыба, и мясо»

Ну и, конечно же, всеми любимые «Уральские пельмени». А что? Они точно с мясом!