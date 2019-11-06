В такси экономкласса водителями могут остаться одни мигранты

Все сложности и прелести работы таксистом на себе испытал руководитель Общества синих ведерок. Трое суток Петр Шкуматов без перерывов на обед бомбил на дорогах столицы. «Комсомолка» публикует его путевые заметки.

ПРО ТАКСОПАРКИ И МЕДОСМОТР

- Машину я взял в одном из таксопарков. Аренда авто так называемого экономкласса в сутки - 1500 рублей. На машину оформлено разрешение на таксомоторную деятельность. Путевые листы нужно получать каждый день. Так вот с этими бумажками оказалась такая морока. К примеру, у моего таксопарка медосмотр можно пройти только в одном медицинском пункте, который находится на другом конце Москвы. То же самое с техосмотром: до него ехать и ехать. Но как ехать? По закону двигаться на такси без путевого листа запрещено. Получается, что я должен ехать на медкомиссию на метро, а потом везти машину к механику на эвакуаторе. И так каждый день. Конечно, никто так не делает.

Большинство таксистов получают путевые листы со штампами прямо в таксопарке. Сами понимаете, что никакие проверки они не проходят.

ПРО АГРЕГАТОРЫ И ЗАРАБОТОК

- Не то что разбогатеть, даже просто заработать на хлеб с колбасой в экономтакси нереально. Грязными за 12 часов тяжелой работы - 5000 рублей, это в среднем за три дня. Вычитайте отсюда бензин - 1000, аренда - 1500, комиссия агрегатора, которая варьируется от 10 до 25 процентов за поездку, и еще 500 рублей на мойку машины и жидкость стеклоочистителя. Выходит чистыми меньше 2000 рублей за 12-часовой рабочий день. Это 165 рублей в час (для сравнения: в «Макдоналдсе» официанты получают 200 рублей в час).

Эти расчеты - реальный ответ на вопрос, почему в числе водителей экономкласса почти нет русских. За такие деньги нормальный мужик работать не будет. А у приезжих из Средней Азии просто выбора нет. Чтобы хоть что-то положить в карман, они работают по такой схеме: берут в таксопарке одну машину и бомбят на ней 24 часа в сутки в четыре руки - по 12 часов каждый. В день они получают около 3000 тысяч рублей, что тоже по столичным меркам немного. Работают эти ребята без выходных, спят по два часа в день, иногда не выходя из машины. Так что про безопасность я молчу.

ПРО ЧАЕВЫЕ

- А вы оставляете чаевые водителям? В числе моих друзей много тех, кто поставил галочку в приложении и платит чаевые по умолчанию, например 10 процентов от стоимости поездки. Но знайте, что эти ваши чаевые расхищаются по пути к водителю примерно на 100%. Только ИП, напрямую подключенный к агрегатору на своей машине, может увидеть часть денег, да и то не все.

Я лично проводил эксперимент со своим соседом таксистом. Я заказал поездку у агрегатора, к которому он был подключен. Я был во дворе, его машина стояла в метре от меня. В итоге, естественно, он был назначен на заказ, отвез меня к метро, а в приложении я поставил чаевые 10%. Деньги с меня списали.

Спустя неделю мы подвели итог. Мои чаевые исчезли в неизвестном направлении. За поездку он получил ровно ту сумму, которая была показана в приложении-таксометре, и эта сумма была без чаевых. Условно говоря, с меня списали около 230 рублей (поездка + 10% чаевых), а он получил около 140 рублей (поездка - комиссия агрегатора - процент подключашки).

Мой сосед, не будь идиотом, позвонил в поддержку этого агрегатора (при мне) и поинтересовался судьбой чаевых, но ему ничего внятного ответить не смогли.

Поэтому, если вы действительно хотите отблагодарить водителя, а не потешить свое самолюбие, всегда используйте наличные.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ЦЕНЫ ЗА ПОЕЗДКУ

- Тариф устанавливает агрегатор. Вот как вы думаете, сколько может стоить поездка на новеньком автомобиле такси, оформленном по всем правилам, со всеми бумажками и полисами, протяженностью 55 км и продолжительностью 1 час 10 минут, с подачей за 30 километров от МКАД? Ответ - 760 рублей. Я могу ошибаться, но уже очень скоро в экономтакси никого не останется, кроме таджиков. Да и насчет последних я не уверен. Может быть, роботы успеют заменить таджиков, но в этом я тоже не уверен.

Один пассажир вместо 342 рублей за поездку заплатил 500 со словами «я не понимаю, откуда такие цены». Я, собственно, тоже не понимаю. Пока ясно лишь то, что агрегаторы с помощью IT-технологий не дают водителю заработать больше 450 рублей в час. Действует некий компьютерный алгоритм, с которым водитель ничего поделать не может. Для пассажира это, может, и благо, но качество услуг страдает.

КОММЕНТАРИЙ АГРЕГАТОРА

«Повышать заработок нужно с помощью информационных технологий»

- Произвольное увеличение тарифов привело бы к падению спроса, снижению числа поездок и росту черного рынка, - прокомментировали в Яндекс.Такси. - Поэтому мы считаем, что повышать заработок водителя нужно за счет более эффективного использования его рабочего времени с помощью информационных технологий. Например, мы проводим в экспериментальном порядке предрейсовые осмотры водителей с применением телемедицины - осмотр можно пройти недалеко от дома, например на АЗС, где водитель заправляет машину. Еще одна наша технология - электронный путевой лист - может обеспечить гарантию подлинности путевых листов и удобство их проверки ГИБДД.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Дешево? Да вы закажите машину в час пик!»

Антон ШАПАРИН, вице-президент национального автомобильного союза:

- Лично я тариф на такси в Москве низким не считаю. Еще ни разу не было, чтобы поездка в 15 минут обошлась менее чем в 300 рублей. А в часы пик цены бывают просто заоблачными. Кстати, помимо денег за поездки, таксисты в столице неплохо зарабатывают на рекламе. Не так давно общался с водителем, который за брендирование своей машины в месяц получает 40 тысяч рублей.

А проблемы не решить увеличением стоимости поездки. Люди просто перестанут пользоваться такси, тем более что в Москве весь общественный транспорт отлично развит. Во-первых, нужно избавить таксистов от штрафов за остановку для посадки пассажиров. 3000 рублей - огромная сумма, и приборов, которые присылают письма счастья, становится все больше. Во-вторых, необходимо увеличить количество мест для стоянки такси. А в-третьих, уравнять такси и каршеринг в правах. То есть ввести для каршеринга плату за парковку. Москва сегодня мировой лидер по количеству каршеринговых машин. При этом они занимают дефицитные места на парковках и все это бесплатно.