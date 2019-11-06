Сергей Собянин раздал гранты детям

В столице состоялась церемония вручения грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Их общий фонд в этом году составил 3 740 000 руб. В течение года жюри, председателем которого является президент Московского Международного Дома музыки Владимир Спиваков, оценивало творчество детей в возрасте от 11лет до 21 года. Они занимаются в московских школах искусств: от Зеленограда до Новой Москвы. По итогам были отобраны по три финалиста-лауреата первой, второй и третей степени.

– Гранты Мэра Москвы – это крупнейшее творческое состязание, – сказал в интервью «Комсомолке» министр Правительства Москвы и руководитель Департамента культуры города Александр Кибовский. – Из 95 тысяч претендентов только три с половиной тысячи допускаются для участия, а побеждают вообще только сто. Наибольшее количество оваций досталось хоровым коллективам.

В номинации «Хоровое пение» второй год подряд победителем стали воспитанники ДШИ им. С.П. Дягилева – детский хор «Кантилена». Гран-при конкурса получила музыкальная школа имени Кирилла Молчанова за воспитание юного актера Николаса Копалиани, который также стал обладателем гранта первой степени в номинации «Театральное искусство».

Почетными гостями церемонии стали знаменитые деятели в сфере культуры и искусства: Ольга Свиблова, Владимир Машков, Сергей Полунин, Дарья Златопольская, Игорь Бутман и другие. Известный рэп-исполнитель Александр Степанов, выступающий под сценическим псевдонимом ST, спел финальную песню вместе с победителями и признался «Комсомолке», что не смог пропустить это мероприятие:

«Во-первых, я очень люблю детей, а во-вторых, сам скоро стану отцом».

Победители конкурса, лауреаты первой степени, получили гранты в размере 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и до 150 тысяч рублей в коллективных. Как сказал в интервью "КП", Игорь Бутман: «Это очень важно для детей, потому что они получают деньги, на которые могут поехать в лагеря, потратить их на учебу».