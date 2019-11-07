2019-11-07T21:51:03+03:00
Экономика

Химический PR – лучший в России

Лучшим российским директором по общественным связям и коммуникациям впервые стал представитель химической отрасли
Иван СМИРНОВ
Поделиться:
Авторство фото: awards.amr.ruАвторство фото: awards.amr.ru
Изменить размер текста:

7 ноября 2019 года прошла XVII церемония вручения главной российской премии в области управления - «ТОП-1000 российских менеджеров», организованная Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом «Коммерсант». В ходе торжественного вечера премия была вручена в 12 функциональных и 1 специальной номинации.

Как рассказал первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалёв, «церемония вручения деловой премии «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится уже 17 лет, но в этом году у премии особый, юбилейный статус, так как она вручается в год 20-летия Ассоциации».

Номинантами премии являются руководители, занявшие лидирующие позиции в соответствующих разделах рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» и удовлетворяющие наивысшим критериям профессиональной эффективности.

Среди лауреатов XVII премии «ТОП-1000 российских менеджеров» исполнительный вице-президент «ВымпелКом» (бренд «Би-Лайн») Арташес Сивков (номинация «Лучший коммерческий директор»), старший вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом Банка ВТБ Глеб Ермаков («Лучший директор по персоналу»), член Совета директоров АФК «Система» и ПАО «ЛУКОЙЛ» Роджер Маннингс («Лучший независимый директор»).

Лучшим директором по общественным и корпоративным связям впервые признан представитель отечественной химической промышленности – директор по общественным связям и коммуникациям Минерально-химической компании «ЕвроХим» Владимир Торин. Ранее Владимир Торин 6 раз признавался лучшим директором по общественным связям в химической промышленности России и теперь стал лучшим PR-менеджером страны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что положено при увольнении и как отстоять свои права
Закон защищает права бывшего работника после увольнения, но как именно - знают не все. Давайте разберемся, что вам положено после ухода из организации и что делать, если начальник отказывается выполнять условия
Новости 24
В ходе реновации в Выхино-Жулебине построят детсады, школы и поликлинику
В Москве влюбленный украсил подъезд девушки ворованными цветами и игрушками
Запуск Московских центральных диаметров: У «Аэроэкспрессов» появится новый маршрут - из Одинцово в Шереметьево
В Нагорном районе в ходе реновации построят Дом культуры и крытый каток
Около полумиллиона жителей Подмосковья получили право на бесплатный проезд в столице
В Московском планетарии откроют курсы астрономии для взрослых
В Подмосковье задержали серийную воровку
Около миллиона человек посетили столичные библиотеки с начала года
Глава Общественной палаты: На слушания по бюджету Москвы зарегистрировались свыше 1100 человек
Синоптики объяснили потепление в Москве
В Подмосковье мошенница похитила у пенсионерки 600 тысяч рублей
Две девушки обокрали подмосковного таксиста
Более 800 медиков получили звание «московский врач»
На «Макете Москвы» появилась «Украина»
Собянин: Сроки строительства больниц в Москве можно сократить в 1,5 раза