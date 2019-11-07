Химический PR – лучший в России

7 ноября 2019 года прошла XVII церемония вручения главной российской премии в области управления - «ТОП-1000 российских менеджеров», организованная Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом «Коммерсант». В ходе торжественного вечера премия была вручена в 12 функциональных и 1 специальной номинации.

Как рассказал первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалёв, «церемония вручения деловой премии «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится уже 17 лет, но в этом году у премии особый, юбилейный статус, так как она вручается в год 20-летия Ассоциации».

Номинантами премии являются руководители, занявшие лидирующие позиции в соответствующих разделах рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» и удовлетворяющие наивысшим критериям профессиональной эффективности.

Среди лауреатов XVII премии «ТОП-1000 российских менеджеров» исполнительный вице-президент «ВымпелКом» (бренд «Би-Лайн») Арташес Сивков (номинация «Лучший коммерческий директор»), старший вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом Банка ВТБ Глеб Ермаков («Лучший директор по персоналу»), член Совета директоров АФК «Система» и ПАО «ЛУКОЙЛ» Роджер Маннингс («Лучший независимый директор»).

Лучшим директором по общественным и корпоративным связям впервые признан представитель отечественной химической промышленности – директор по общественным связям и коммуникациям Минерально-химической компании «ЕвроХим» Владимир Торин. Ранее Владимир Торин 6 раз признавался лучшим директором по общественным связям в химической промышленности России и теперь стал лучшим PR-менеджером страны.