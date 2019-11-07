Взаимообучение городов: простые решения в доступном формате

Только за последние три недели в рамках проекта «Взаимообучение городов» в Москве побывали директора и педагоги школ Уфы, Калуги, Ижевска, Геленджика, Тамбова, Махачкалы. Сами москвичи так же активно изучают практики коллег - на днях команды двух столичных школ вернулись из поездок в Череповец и Ангарск.

Сегодня в проекте по взаимообучению, модератором которого является Москва, больше 13 тысяч участников – директора школ и учителя из 94-х городов России. На вопрос о том, почему именно этот формат работы получил такую широкую поддержку профессионального сообщества, отвечают те, кто учится и учит - педагоги и директора школ России.

- Мы приехали всей школьной командой в Москву, чтобы познакомиться с одной из самых прогрессивных систем образования мира – московской системой образования. Проекты «Кадетский класс в московской школе», «Эффективная начальная школа», «Урок в музее» - все это, конечно, впечатляет. Мы точно по возращении домой будем активно использовать ресурсы МЭШ и размещать свои уроки, поскольку очень хорошо научились работать с этой платформой – это огромные возможности и для учителей, и для учеников, - отметила директор школы №103 города Уфы Гульнара Аминова.

Сегодня любой профессионал понимает – на месте стоять нельзя, нужно двигаться. Но как определить верное направление в условиях дефицита времени и огромных массивов информации? Учителя делают выбор в пользу практики. Поэтому особенно важна для приезжающих друг к другу «в гости» педагогов из самых разных городов России возможность заранее договориться о том, что именно они хотят увидеть в практике своих коллег, чтобы научиться, и, возможно, применить это в своей работе. То есть, именно те, кто приезжают на взаимообучение, формулируют тему встречи. Так, например, коллеги из Ижевска в Москве изучили опыт взаимодействия ресурсных и коррекционных школ.

- Впечатлило взаимодействие управленческих и школьных команд тех образовательных организаций, в которых мы побывали – они очень системно работают и, конечно, нельзя не отметить личную заинтересованность наших московских коллег в воспитании, а самое главное – социализации детей с особыми возможностями. Очень приятно было видеть, насколько успешно процесс социализации таких ребят выстроен в Москве, - рассказала заместитель директора школы №101 города Ижевска Елена Жемчугова.

- В Москве выстроена комплексная работа: дети с особыми возможностями активно выходят в город, организовано сетевое взаимодействие образовательных организаций. Здесь у ребят много возможностей реализовать себя в профессии и устроиться в жизни, - поддержала коллегу методист Центра образовательных инноваций города Ижевска Людмила Ленкина.

Не только взрослые, но и сами школьники участвуют во взаимообучении, рассказывая гостям о городских проектах, своих достижениях, мечтах и реальных победах.

- Мы увидели, что в Москве ребенок – это действительно участник образовательного процесса, наравне с учителями и родителями. Ребята, встречая нас, сразу предупредили о том, что готовы ответить на любые вопросы о школе и проектах, которые в столице реализуются. Мы приехали изучить опыт московских школ, чтобы определиться с дальнейшим развитием образовательных организаций своего города. Очень впечатлило предпрофессиональное образование, - рассказала директор школы №4 города Геленджика Валерия Добрынина.

- Я увидела грамотный подход школьных управленческих команд и преемственность, которую Москва начинает вести от двухлетнего ребенка до выпускника 11 класса. Мне кажется, что эту практику нужно внедрять во всех школах, - отметила директор медико-биологического лицея №22 города Махачкалы Саламат Анатова.

Взаимообучение – это инструмент для собственного профессионального роста. Когда видишь, что твои коллеги успешно работают над сложнейшими задачами, тебе, как профессионалу, тоже хочется двигаться вперед.

- Мы посетили уроки математики, французского языка и даже IT-уроки в начальной школе. Особенно понравилось, что все они были сделаны не в рамках «показательной программы для гостей», а исключительно для детей. Мы увидели живые интересные уроки. Очень понравился проект «Математическая вертикаль», хотелось бы реализовать его и в нашей школе, - рассказал директор гимназии №19 города Калуги Денис Миронов.

Участие в проекте, по словам учителей и директоров школ, дает возможность выстроить профессиональный диалог, и стать частью мощного сообщества единомышленников – тех, кто завтра в своей профессии хочет достичь больше, чем достигает сегодня.

- Сейчас в Тамбовской области мы хотим реализовать новый формат подготовки управленческих кадров, для этого решили больше узнать о московских практиках. Мы познакомились с системой аттестации руководителей образовательных организаций, системой подготовки управленческих команд школ. В Москве мы увидели реальные инструменты, которые можно использовать для подготовки управленцев и в нашем городе и очень надеемся, что Москва своими наработками с нами поделится, - отметила ведущий специалист Управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Диденко.

Информацию о предстоящих образовательных стажировках, семинарах, видеоконференциях проекта по взаимообучению городов всегда можно на сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования.