В публичных слушаниях по бюджету Москвы участвовали более 1100 жителей

В Общественной палате Москвы состоялись публичные слушания по проекту бюджета столицы на 2020 - 2022 годы. Это делается согласно федеральному законодательству. Напомним, ранее депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект главного финансового документа города.

На объявленное столичной Общественной палатой обсуждение бюджета записались более 1100 человек. Впервые проект бюджета Москвы рассматривается столь детально, с участием экспертов и жителей. На вопросы депутатов, муниципальных депутатов, обычных москвичей и журналистов отвечали представители профильных департаментов. Кроме того, москвичи присылали свои сообщения и по электронной почте. Среди них, например, были предложения добавить денег на экологию, на развитие программ для борьбы с мусором, на закупку троллейбусов. Озвученные горожанами вопросы не пропадут. Их внесут в протокол и направят мэру Москвы и в городской парламент.

«Хочу поблагодарить всех, - сказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. - Я поражен высокой политической культурой участников. Это подтверждает запрос на общественные слушания, на детальное обсуждение. Мы продолжим работать над улучшением бюджета в интересах москвичей».

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛКУ УВЕЛИЧАТСЯ

Проект бюджета сейчас изучают чуть ли не под микроскопом. Такое повышенное внимание говорит о том, насколько важен документ для развития столицы. В ближайшие годы в городском бюджете сохраняются ключевые статьи на социальные нужды - здравоохранение, образование, социальную поддержку. На это уйдет более половины расходов - 53,3 процента, или около 1,7 триллиона рублей в год. Эксперты постоянно отмечают, что документ из года в год остается социальным.

- В таком масштабе обсуждение бюджета в столице проходило в первый раз, - сказала Надежда Косарева, председатель Комиссии по экономике, бюджету и перспективному развитию города Общественной палаты Москвы. - В нем участвовали не только депутаты Мосгордумы и члены Общественной палаты, но и обычные москвичи. Любой из них мог записаться на общественные слушания бюджета, которые проходили профессионально и демократично. Москва создала условия для того, чтобы жители могли проявить свой интерес к проекту этого документа. Московский бюджет полностью сбалансирован, отвечает всем практикам формирования региональных бюджетов, носит социальную направленность. При этом в нем прописано и развитие города, чем пока не могут похвастаться многие другие российские регионы.

На социалку в Москве по-прежнему будут тратить много. Причем теперь даже больше, чем в прошлые годы. К примеру, на государственные программы развития образования - на 25,8 процента, здравоохранения - на 30,4 процента, спорта - на 63,7 процента, социальной поддержки жителей - на 18,4 процента. Только на доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, на квартплату, лекарства и многое другое в бюджете выделено 495,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом эти расходы увеличатся на 19 процентов.

НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО И УЮТНЫЕ ДВОРЫ

На транспорте и развитии городской инфраструктуры Москва экономить тоже не собирается. К примеру, в 2020 году на строительство метро, дорог и прочих транспортных объектов, на закупку подвижного состава потратят 509,9 миллиарда рублей. Благодаря этому в 2023 году подземка станет ближе для 90% москвичей. Именно столько жителей, по прогнозам, окажется в шаговой доступности от станций метро.

«Наибольший объем расходов приходится на реализацию программы развития транспортной системы, то есть на развитие общественного транспорта и улично-дорожной сети, без которой невозможно создание комфортной городской среды и повышения качества жизни населения», - сказала руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова.

Кроме этого, продолжится строительство нужных для жителей социальных объектов по программе «Мой район». Расходы на нее разбросаны по разным целевым программам - здравоохранению, культуре, спорту и другим. Столичный бюджет обеспечивает москвичам не только более надежную социальную поддержку, но и комфорт в городе, в первую очередь в жилых районах, и развитие транспорта, и повышение инвестиционной привлекательности Москвы.