Ансамбль Игоря Моисеева вновь покорил московских зрителей

5 и 6 ноября в родном зале им. Чайковского выступил государственный академический ансамбль танца имени Игоря Моисеева. Пустых мест в зале не было, а ведь самая середина недели. Если надо поднять настроение, или ликвидировать в зародыше осенний сплин — это к моисеевцам. Лекарство работает безотказно!

Коллектив много гастролирует, совсем недавно, например, вернулся из Израиля. В Москве ансамбль можно увидеть нечасто, но тем ярче встречи.

ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ И АРГЕНТИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В первом отделении зрители увидели «золотой фонд»: Русский танец «Лето», румынский танец «Брыул», «Татарочку», Сербский танец, а также недавнюю премьеру - Танго Del Plata, известного хореографа из Аргентины Лауры Роатта.

В первый раз спектакль показали в 2018 году. Он стал неожиданностью для постоянных зрителей и настоящим творческим прорывом для моисеевцев. По сути, артистам пришлось осваивать новую пластику, совершенно другой хореографический язык. Исполнители «рассказали» всю историю этого танца — от истоков, когда танго танцевали исключительно мужчины, до современности, в которой это не просто танец — но символ страстной любви. Сейчас, спустя год, когда отшлифованы все шероховатости, кажется, даже аргентинец не заподозрит в танцовщиках русских народников, настолько органично они вжились в танец и образ.

Фото: moiseyev.ru

36 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

Во втором отделении на сцене царствовали герои Гоголя. Одноактный балет «Ночь на Лысой горе» Игоря Моисеева (он автор и либретто, и хореографии») - шедевр на все времена.

Солохи (Анастасия Сорокина, Юлия Шутова), Пацюк (Сергей Прохоров), Цыган со скрипкой (Алексей Упрямов), Чернобог (Хадис Музакаев), Кощей (Константин Митюнин), а также многочисленная безымянная нечисть, заставили зрителей поверить в то, что они находятся на украинском хуторе и наблюдают необузданный ведьминский шабаш на Лысой горе.

Этот балет Игорь Александрович Моисеев поставил 36 лет назад, в 1983-м году. Впрочем, если этого не знать, он кажется очень современным. А некоторые зрители так и вовсе увидели «знакомые лица»: персонажи современных сериалов про потусторонние силы будто срисованы с моисеевских героев!

Фото: moiseyev.ru

ВМЕСТО ДИПЛОМАТОВ

Мощь, талант и харизма Моисеева поражали всегда. Он умел так поставить танцы любой страны, что там начинали думать, что это и есть их исконное! Во времена железного занавеса коллектив Игоря Александровича действовал не хуже дипломатов, всякая пропаганда летела в тартарары: ну как можно бояться и ненавидеть страну, в которой так танцуют?!

Игоря Александровича не стало в 2007-м году. Сейчас в ансамбле есть немало танцовщиков, не заставших Мастера лично. Но несмотря на это, моисеевская школа и стиль не рассеялись, не пропали. Во многом это заслуга Елены Щербаковой, художественного руководителя, директора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Елена Александровна, сама в прошлом танцовщица ансамбля, в этом году отмечает сразу две значительных даты - 25 лет на посту директора и полвека творческой деятельности. Директорскую должность Щербакова совмещает с работой педагога-репетитора.

После спектакля артистов, оркестр и руководителя ждали овации, море цветов… А после опять подготовка к гастролям и сборы в дорогу: 20 ноября легендарный ансамбль ждут в Лиссабоне.

Фото: moiseyev.ru

СКАЗАНО!

- Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева демонстрирует не только традиционное безупречное мастерство, но и стремление к развитию, покорению новых творческих рубежей. Под руководством неутомимой Елены Щербаковой прославленный коллектив в 2018 году осуществил новые постановки, триумфально провел гастроли во многих странах от Италии до Монголии. Мы в «Газпромбанке» с неизменным восхищением наблюдаем за успехами Ансамбля и очень гордимся нашим партнерством, - отметил представитель Банка Елена Фалькова.