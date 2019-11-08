«Доступен для жителей, как по цене, так и по качеству»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о преимуществах МЦД

Уже в ноябре в столичном регионе заработает долгожданный транспортный объект - Московские центральные диаметры (МЦД). Это новые маршруты электричек, которые позволят жителям Подмосковья быстрее и дешевле добираться в столицу или другие города области.

Сегодня готовность диаметров к запуску проверили губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. Они осмотрели станцию Одинцово, от которой по маршруту МЦД-1 можно будет добраться в Лобню, и проехали до Белорусского вокзала на комфортабельном поезде «Иволга 2.0». «Иволги» оборудованы мягкими сидениями, сетью Wi-Fi, USB-зарядками, современными туалетами, комнатами матери и ребенка.

- Для нас это очень важный проект, - отметил губернатор Андрей Воробьёв. - Главное - он доступен для жителей, как по цене, так и по качеству. Проезд на этом поезде «Иволга» по картам «Тройка» или «Стрелка» будет стоить 45 рублей.

Маршрут МЦД-1 будет проходить по территориям трёх подмосковных городских округов - Одинцово, Долгопрудный, Лобня. Параллельно заработает и диаметр номер 2, который соединит Нахабино и Подольск. На обоих маршрутах в черте Москвы будут находиться станции, на которых оборудованы удобные переходы в метро и МЦК.

- Мы сегодня проинспектировали готовность пересадочных станций, большое внимание уделяем парковочным местам, благоустройству, - сказал Андрей Воробьёв.

Напомним, Московская область взяла на себя обустройство прилегающих к станциям диаметров территорий, в том числе строительство новых парковок. В течение 2019 года будут сделаны более 30 стоянок на 2 тысячи мест для автомобилей. Затем - ещё 26 «точек» на 5 тысяч машин в течение пяти лет. Кроме того, во время подготовки к запуску МЦД отремонтировали 50 километров дорог и тротуаров.

- До открытия первых диаметров наземного метро осталась пара недель, - напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы с коллегами проехали по части маршрута МЦД-1 и убедились в полной готовности инфраструктуры к перевозкам пассажиров. Предстоит еще немало работы по реконструкции существующих и строительству новых остановочных пунктов, но это не мешает пуску движения.

Благодаря МЦД интервал движения поездов сократятся примерно втрое, а в часы-пик - и вовсе в два раза.

В ближайшие несколько лет будут запущены ещё три диаметра: «Крюково - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Бирюлево-Болшево».

Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦ

- Все пять диаметров мы реализуем до 2023-2024 годов, - рассказал руководитель РЖД Олег Белозеров. - Хочу поблагодарить Сергея Семеновича и Андрея Юрьевича, за совместную реализацию этого проекта, который уже начинают тиражировать в других регионах России. Это уникальное решение в технологии железнодорожного передвижения.