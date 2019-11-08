2019-11-08T19:14:52+03:00
Экономика

Подмосковная Кашира получила статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа

Первые резиденты уже готовы вложить в новые объекты 5,7 миллиардов рублей
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Московской области появилась ещё одна площадка для привлечения инвестиций и строительства новых производств. 7 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о присвоении городскому округу Кашира статуса особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

Это знаковое и долгожданное событие для Подмосковья, - прокомментировал подписание документа губернатор Московский области Андрей Воробьёв. - Особые экономические зоны – наши точки роста, которые помогают поддерживать темпы развития экономики области в 3,5-4% в год. Кашира - четвертая ОЭЗ в Подмосковье.

Андрей Воробьёв отметил, что особая экономическая зона будет создаваться за счёт частного бизнеса. Решение о старте проекта ждали семь компаний, желающих стать первыми резидентами.

В ближайшее время они готовы приступить к проектированию и строительству предприятий, вложить 5,7 миллиардов рублей, - отметил губернатор.

В ближайших планах ОЭЗ «Кашира» - создание около 600 новых рабочих мест. Плюс 1,5 тысячи - в перспективе. К площадке проявляют предметный интерес ещё 18 потенциальных инвесторов. Министерство инвестиций и инноваций Московской области ведет с ними переговоры.

Стоит отметить, что один из главных плюсов ОЭЗ «Кашира» - свободные мощности электроснабжения, более 150 МВт. Прекрасный аргумент для высокотехнологичных компаний.

Напомним, на территории Подмосковья сегодня действуют 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса. В том числе числе особые экономические зоны в Дубне, Фрязино, Ступино. И вот теперь - в Кашире.

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