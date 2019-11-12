Куда девался знаменитый московский говор

Многие жители столицы, считающие себя коренными, уверены, что московский говор - уходящая натура. Мол, уйдут старики, и не останется в устной речи знаменитого: булошная, дожжь и так далее.

ЯЗЫК СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

- Это произношение сохраняется в основном у старшего поколения, - соглашается коренная москвичка Анна Малышева, научный сотрудник Отдела диалектологии и лингвистической географии Института русского языка имени Виноградова. - Правда, я не сказала бы, что «московским говором» раньше владели все без исключения жители города. Приезжих всегда было много. Но коренные, кто прожил в Москве хотя бы два-три-четыре поколения, - да. Хотя все относительно. Когда выезжаешь куда-нибудь в регионы, раньше постоянно говорили: вас, москвичей, сразу слышно. Как? И тут начиналось… «Ну, вы же всегда говорите «Ма-а-асква». А я, если честно, никогда не слышала, чтобы кто-нибудь из москвичей в реальной жизни вот так утрированно разговаривал.

При этом у Малышевой есть несколько знакомых чуть за 40, которые продолжают говорить по-московски: грешневый, скушный, кнопьки.

- Но все-таки для совсем молодых москвичей это уже неактуально. Их язык изобилует неологизмами, заимствованиями из английского языка. Когда мой сын-подросток - ему 15 лет и он учится в школе в центре Москвы - общается с друзьями, я вообще мало что могу понять в их речи. Что касается каких-то старых слов, мы об этом недавно с сыном как раз беседовали. Мне, например, вполне комфортно говорить «скворешник», я так привыкла. А ему - «скворечник».

- А что насчет булошной?

- Новое поколение и самого слова такого уже не знает. Его просто нет в активном обиходе.

И ТУТ МИГРАНТЫ

- Станет ли в будущем московская речь заметно меняться под влиянием региональных особенностей - произношения приезжих из Средней Азии или с Кавказа?

- Пока я ничего такого не замечаю, - продолжает наш эксперт. - Но при этом мы знаем, что в некоторых районах две трети классов состоят из детей мигрантов. Если какие-то новые нормы и будут формироваться, то именно в этой школьной среде.

КАК 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Последним бастионом московского произношения называют Малый театр. Звучащий со здешней сцены язык не отличается от того, каким говорили актеры времен Александра Островского, когда все его пьесы ставились впервые. Тогда, к слову, даже фамилию автора произносили: ОстровскЫй. И вот уже более 150 лет герои спектаклей несут в народ «шемпанское», «верьх», «пожже».

За плечами народного артиста России Владимира Дубровского (ему 72 года) - полвека работы в театре и более 90 ролей. По его словам, старики во все времена учили молодежь, избавляя от региональных говорков.

- В Малом к правильному произношению всегда было особо трепетное отношение, - рассказал «КП» Дубровский. - Его берегли и сберегли.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Ученые считают, что московский акцент сформировался в конце XIX - начале XX века (хотя зачинался много раньше) и позже стал нормой литературного языка. Одна из характерных черт произношения - аканье, растягивание безударной «а». В словаре Даля даже дразнилка такая приводится: «С Масквы, с пасада, с авашнова ряда…» Московское произношение повлияло на нормы написания некоторых слов! Например, «рост». Его производные даже в письменной речи мутировали в «расти», «растение», «возраст» и проч.

А еще отголоски старомосковского произношения - наше нынешнее общероссийское иканье на безударных гласных. Раньше среднестатистический городской московский человек сказал бы ровно так, как пишется слово: вЕсна, пЕтух, (деревенский выдал бы : вЯсна, пЯтух), мы же соответственно всем общепринятым нормам языка произносим вИсна и пИтух.

Еще одна особенность: произношение некоторых сочетаний согласных букв («сч», «чт», «чн»). «Расческа» превращается в «рашшёску», «что» - в «што», «скучный» - в «скушный», и так далее.

МНЕНИЕ ОПТИМИСТА

«Он никуда не исчез. И не исчезнет»

- То, что некоторые называют московским говором, на самом деле - литературная версия русского языка, - говорит Игорь Исаев, директор Института лингвистики, кандидат филологических наук, эксперт по русской диалектологии. - И давайте сразу договоримся: «говор» - в нашем случае неправильное слово. Говор - это территориальная разновидность языка. Здесь же идет речь о языке образованных горожан. Знаменитое аканье? А это ведь не эксклюзивно московская черта. Аканье - общее для среднерусского и южнорусского произношения. Собственно, «язык Москвы» изначально был составлен пришлыми людьми, и сам по себе никогда не был единым.

- И тем не менее многие считают, что «московский язык» сохранился только в театре.

- Это неправда. Его используют все образованные люди вне зависимости от возраста. Я по своим студентам могу судить: на чистом литературном языке говорят и москвичи, и те, кто приехал из других регионов. Да, литературный язык сложен для изучения. Но он никуда не денется. Разве что в устной речи изменятся нормы произношения.

Цитата в тему

На сотни эстрад бросает меня, на тысячу глаз молодежи.

Как разны земли моей племена, и разен язык и одёжи!

Насилу, пот стирая с виска, сквозь горло тоннеля узкого пролез.

И, глуша прощаньем свистка, рванулся курьерский с Курского!

Заводы.

Берёзы от леса до хат бегут, листками вороча, и чист - как будто слушаешь МХАТ, московский говорочек.

Владимир МАЯКОВСКИЙ. «Нашему юношеству».