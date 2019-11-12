В «Лужниках» открыли водный центр: бассейны, аквапарк с девятью горками и «теплый кинотеатр»

Приготовьтесь к водным приключениям. Уже 17 ноября свои двери откроет Дворец водных видов спорта в «Лужниках». «КП» уже оценила современный плавательный бассейн и аквапарк. Рассказываем, что удивило и сколько денег брать с собой.

Зачем там бассейн

Для многих «Лужники» - это стадион и точка. Но нет — территория «дышит» не только футболом, но и другими видами спорта. Бассейн здесь был с 1956 года, его помнит не одно поколение москвичей. Здесь проводили даже Олимпиаду-80. А когда соревнований не было, то москвичи приходили просто поплавать. Бассейн устарел, оборудование было изношено. Поэтому в 2016 году началась реконструкция бассейна. Задача была сложная — сохранить исторические барельефы и создать современный комплекс.

Поплавать можно будет даже зимой под открытым небомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Наш комплекс готов принять 10 тысяч человек, предполагаем, что изначально в среднем будет посещать около 4-5 тысяч человек в день. Скоро откроется Surf Point («Серф Поинт») – симулятор искусственной волны, чтобы учиться кататься на доске. Также мы откроем боксерский клуб, детский центр с мастер-классами, фитнес-клуб. Все они будут работать отдельно, - сообщил управляющий Дворца водных видов спорта «Лужники» Александр Долгов.

Какие развлечения выбрать

Нужно добраться до станции метро «Воробьевы горы», а собственно никуда дальше идти не нужно, перед вами светлое пятиэтажное здание с орнаментом в виде колец Олимпиады — это и есть Дворец водных видов спорта. И вот тут самое время определиться, чтобы вы хотели? Поплавать в 50-метровом бассейне, почувствовать скорость в аквапарке с девятью горками, порелаксировать в спа-центре или заняться серфингом в бассейне с уклоном (для имитации морской волны).

В комплекс смогут прийти до 10 000 человек в день (в советские годы вмещал только 1000 посетителей). И здесь сразу возникает вопрос: это стерильно? Во всех бассейнах работают самые современные системы очистки воды — 32 фильтра, системы озонирования и очистки ультрафиолетом.

Во всех бассейнах работают самые современные системы очистки водыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аквапарк

Любите экстрим? Тогда вам сюда. Девять водных аттракционов, которые не имеют аналогов в России.

Идти хочется на все сразу. Первая Мастер Бластер (Master Blaster) – водная горка для одиночного или парного спуска. Ее высота 16,5 метров, катиться будете 136 метров на надувных плотах с подъемами и спусками и со спиральным движением в чаше. Потом идете к Водной трубе (AquaTube Slide, четыре горки разной высоты и длины трассы). Здесь разная высота - от 9,9 до 16,8 метров. Самая длинная - Аквасфера (Aquasphere) - пролет на 200 метров. И самая экстремальная - Мертвая петля (AquaLooР).

Для малышей есть водный городок с системой безопасного спуска. Но детям все равно лучше быть с родителями.

Бассейны с гидромассажем и подогревом

Одна из фишек нового комплекса - бассейны с гидромассажем и подогревом воды до 35–36 градусов. Сами чаши выходят прямо на улицу, поплавать под открытым небом можно будет даже зимой. Летом там поставят шезлонги и откроют рядом кафе.

- Уникальность комплекса еще и в том, что у здания есть крыша-трансформер — она раздвигается в противоположные стороны по ширине здания над зоной аквапарка. Фактически здесь можно будет позагорать под летним солнцем, - рассказал управляющий Дворца водных видов спорта «Лужники» Александр Долгов.

Бассейн с гидромассажемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плавать можно в трех зонах - в 50-метровом, 25-метровых (их два) или в волновом бассейнах. На дорожках можно устроить заплывы на скорость, а возле волнового бассейна полежать на шезлонгах.

Возле воды есть бары. Можно купить коктейли и наслаждаться отдыхом, как на море. Кстати, алкоголя здесь не будет, только освежающие напитки, - рассказал управляющий Александр Долгов.

Тирольские и средиземноморские термы

Если хочется спокойствия, тогда вам прямая дорога в термально-оздоровительный комплекс. Там несколько видов саун и бань с подсветками и натуральными камнями, в том числе так называемые тирольские и средиземноморские термы. После жарких процедур будут актуальны контрастные бассейны и процедурные кабинеты.

Если хочется спокойствия, тогда вам прямая дорога в термально-оздоровительный комплексФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что есть во Дворце водных видов спорта:

1 этаж. Зона ресепшена, кассы и раздевалки аквапарка. Торговая галерея, ресторан на 250 посадочных мест, кафе. Скоро откроется Surf Point («Серф Поинт») – симулятор искусственной волны, на которой могут прокатиться как профессиональные спортсмены, так и любители.

2 этаж. Аквапарк и 50-метровый спортивный бассейн. Рестораны и кафе.

3 этаж. Два 25-метровых плавательных бассейна и термально-оздоровительный комплекс с тирольскими и средиземноморскими термами. Детская спа-зона с искусственным пляжем, соляной комнатой и зоной для игр и творчества. Рестораны и кафе.

4 этаж. Cтарт водных горок.

5 этаж. Фитнес-центр и Академия бокса. Рестораны и кафе.

Где: улица Лужники, 24, строение 4. Вход в здание со стороны станции метро «Воробьевы горы».

Когда: бассейн - с 7.30 до 23.00, аквапарк - с 10.00 до 22.00.

Стоимость: несколько тарифов: дневной (за три часа в период с 10.00 до 17.00) - взрослый 1800 рублей, детский 800 рублей; вечерний (за три часа в период с 17.00 до 22.00) - взрослый 1100 рублей, детский 600 рублей; весь день (с 10.00 до 22.00) - взрослый 2400 рублей, детский 900 рублей. Дети до 110 см бесплатно. Дополнительный час пребывания - 1000 рублей. Также можно комбинировать услуги, выбирать зоны для купания и отдыха (например, 1 час в бассейне - 400 рублей, вход в аквапарк - от 800 рублей). Билеты можно купить в семи кассах комплекса и на сайте aqua.luzhniki.ru.