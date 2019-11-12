Сергей Собянин: Музыкальная школа имени Листа обрела свой новый дом

Более 30 лет детская музыкальная школа имени Листа делила помещения с общеобразовательной школой № 402. Это было не совсем удобно. И вот осенью она наконец-то обрела свой собственный дом. Школу 12 ноября посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- В новом здании музыкальная школа не только сможет расширить прием учащихся, но и станет значимым культурным и общественным центром для всех жителей района Вешняки, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Детская музыкальная школа имени Листа в 1974 году набрала первых учащихся. Тогда были такие дисциплины, как хор, сольфеджио, музыкальная литература. Дети получали музыкальные навыки, а позже и документ о первоначальном музыкальном образовании с правом поступления в музыкальные училища. В 2012 году школе было присвоено имя величайшего пианиста XIX века Ференца Листа.

Сейчас в школе работают 25 преподавателей и обучаются 283 учащихся, большинство на бюджетной основе. Учащиеся выступают в Московском международном доме музыки, Большом и Малом залах Консерватории имени Чайковского. Одним из известных выпускником школы является народный артист России Сергей Безруков.

Новое здание, которое осмотрел мэр города, рассчитано на обучение 300 человек. Здесь оборудованы классы теоретических занятий, по музыкальной специальности, хоровой и оркестровый классы, универсальный зал (зал хореографии). В классах есть интерактивные доски с нотным станом, магнитные стенды, музыкальные центры. Есть собственная студия звукозаписи, большой концертный зал на 180 зрителей.

За последние пять лет в Москве построены новые здания для музыкальных школ ДМШ им. Калинникова, ДШИ им. Стравинского и ДМШ им. Танеева и ДМШ им. Листа. Кроме того, была завершена масштабная реставрация исторических зданий знаменитой музыкальной школы им. Гнесиных и ДМШ им. Глиэра.

К тому же с 2018 года в столице реализовывается масштабный городской проект "Искусство – детям", благодаря которому проводится комплексное обновление материально-технической базы всех детских школ искусств Москвы.