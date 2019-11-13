Как быстро и дешево добраться до столичных аэропортов

Кто-то привык к комфорту такси - довезет до порога и не за бешеные деньги. Им противостоит партия поклонников экспресса: быстро, точно, и водитель не преподнесет сюрпризов. А есть и такие отчаянные люди, которые готовы добираться на перекладных - метро, автобусе.

И все же мы попробовали просчитать все плюсы и минусы, тем более недавно запустили скоростной автобус в «Шереметьево», а у «Аэроэкспресса» появились новые выгодные тарифы.

«Аэроэкспресс»

Скоростные поезда ходят в три главных аэропорта Москвы: «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

У аэроэкспресса фиксированное время в пути: 35 - 45 минут (зависит от аэропорта). И никаких пробок. Он едет почти без остановок.

Цена билета - 500 рублей. Купить его можно в терминалах в аэропорту - они стоят сразу после выхода из зоны получения багажа. Но у «Аэроэкспресса» полно специальных тарифов.

В кассах «Аэроэкспресса» (они расположены около выхода на перрон) можно купить билет для двоих за 900 рублей и для четверых (см. табличку). Такие же условия действуют, если брать билет через сайт aeroexpress.ru или в мобильном приложении.

Главный минус скоростных поездов - они ходят от Белорусского, Павелецкого и Киевского вокзалов. Соответственно до точки отправления еще надо добраться на метро или автобусе. С чемоданом это неудобно.

Аэроэкспресс ходит с 6 утра до полуночи. Если у вас рейс ночной, придется искать другие способы доехать до дома.

Экспресс-автобус

Скоростной автобус запустила компания «Аэроэкспресс». Пока что он ездит только по маршруту от метро «Ховрино» до терминала B аэропорта «Шереметьево». Автобус едет по платной трассе М-11 и нигде не останавливается. Время в пути - всего 20 минут. Рейсы отправляют каждые 15 минут с 7.30 до 21.00. Так что если у вас ранний или поздний вылет, рассчитывать на этот вариант тоже не приходится.

Такси

Комфортно. Но дороже автобуса или аэроэкспресса, особенно если ехать одному (см. инфографику). Цена зависит от точки отправления и выбранного аэропорта.

Если едете семьей, то цена кажется не такой уж и кусачей. Для семьи из четырех человек поездка на такси обойдется ровно как и поездка на аэроэкспрессе. Разница только одна: на такси вы можете встать в пробку.

Автобусы + метро

Самый бюджетный вариант доехать до аэропорта - автобусы. Они ездят от станций метро (маршрутов довольно много, их нужно уточнять на сайтах аэропортов). Время в пути между метро и аэропортом 20 - 45 минут. А потом придется добираться от, например, метро «Саларьево» до дома. В итоге время в пути может составить 1,5 - 2 часа. Зато демократично - по карте «Тройка» 38 рублей.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЕЗДКА

Кстати

У аэроэкспрессов появился новый маршрут - из Одинцова в «Шереметьево»

Светлана ВОЛКОВА

Под новое скоростное метро (см. «Поехали!») подстраиваются остальные городские маршруты. Это коснулось и поездов «Аэроэкспресса» до аэропорта «Шереметьево». Они окажутся на одной трассе с первым участком МЦД-1 Одинцово - Лобня.

- Маршрут аэроэкспресса от аэропорта «Шереметьево» планируется продлить до Одинцова, - сообщили в пресс-службе компании. - Предполагается, что в пути будет несколько промежуточных остановок, одной из которых в том числе станет Белорусский вокзал. С июля этого года поезда «Аэроэкспресса» уже делают несколько пилотных рейсов между «Шереметьево» и Одинцово утром и вечером. Постоянно новый маршрут начнет действовать одновременно с запуском МЦД-1.

То есть с конца ноября все аэроэкспрессы до «Шереметьево» будут ходить по новому расписанию. Но пока график движения разрабатывается. Впрочем, такие пилотные поезда уже сейчас останавливаются на Белорусском вокзале. Чтобы попасть в вагон, у пассажиров на этой платформе есть от 5 до 18 минут в зависимости от времени отправления состава.

Например, утром в будни аэроэкспресс уходит из Одинцова в 6.48 и приезжает на Белорусский вокзал в 7.25. Стоянка на вокзале утром - 5 минут. А когда едет из аэропорта в Одинцово - 9 минут. Кстати, ночью стоянка самая длинная - 18 минут. Поезд в пути делает еще несколько остановок, среди них - инновационный центр в Сколково, Фили, Беговая, Окружная.