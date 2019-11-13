2019-11-14T13:40:08+03:00
Происшествия

В Москве задержали «черного риэлтора», который пытался отравить 71-летнюю пенсионерку ради квартиры

Он подписал с пожилой женщиной договор ренты и несколько раз подмешивал ей в напитки психотропы
Семен ЕЛЕНИН
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Мужчина арестован. Следователи проверят его на причастность к совершению аналогичных преступленийМужчина арестован. Следователи проверят его на причастность к совершению аналогичных преступленийФото: Олег ЗОЛОТО
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В Москве раскрыли очередную банду «черных риэлторов», которые, как полагают в следствии, захватывали квартиры пенсионеров через договора ренты.

Как сообщили в Следственном комитете, накануне в столице задержали 28-летнего жителя Подмосковья, которому уже предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство из корыстных побуждений».

- У мужчины возник умысел на убийство пожилой женщины 1948 года рождения с целью завладения ее столичной квартирой, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, в октябре мужчина заключил с 71-летней жительницей Бутырского района договор ренты - пожизненного содержания. Напомним, такой опцией пользуются многие одинокие московские старики, которым даже квартиру в наследство некому оставить - подписавший договор человек обязуется ежемесячно выплачивать пенсионеру определенную сумму, помогать продуктами, ухаживать. А после смерти пожилого человека ему достается квартира.

По договору, рентодатель должен был провести в квартире у бабушки косметический ремонт. Молодой человек приходил, создавал видимость бурной деятельности, во время «перекуров» угощал москвичку разными алкогольными напитками, в которые подмешивал психотропы. По одной из версий, от этой «химии» у несчастной должно было не выдержать сердце. После этого ее квадратные метры отходили бы к преступнику.

- За этим мужчиной уже несколько месяцев велось наблюдение, его подозревали в причастности к одной из групп «черных риэлторов», - говорит источник. - Когда выяснилось, что он пытается отравить женщину, мужчина был задержан с поличным на той же квартире.

В СК подтвердили, что 4 ноября у задержанного была изъята бутылка с алкоголем и то самое вещество, которое он в очередной раз должен был подмешать.

Сейчас, впрочем, старушке ничего не угрожает. После медосмотра ее отпустили домой.

- Мужчина арестован. Следователи проверят его на причастность к совершению аналогичных преступлений, - сообщают в следствии.

По словам источника, параллельно ведется поиск еще нескольких возможных подельников обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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