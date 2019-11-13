«Хотели сделать девушке приятно»: Среди задержанных в Москве за похищение бизнесмена оказался известный боец ММА Дмитрий Сосновский

Похищение московского бизнесмена, которое произошло почти три недели назад на западе Москвы закончилось-таки задержанием целой группы подозреваемых.

22 октября предприниматель вышел из дома на Мичуринском проспекте. Когда подходил к машине, налетели несколько крепких парней. На глазах у изумленной публики мужчина получил несколько ударов по лицу, его скрутили, затолкали в машину и - газу. Бизнесмена доставили в офис неподалеку, усадили на стул и избили. Требовали простить крупный денежный долг некоей девушке. По словам источников, речь шла о сумме около полумиллиона рублей. После «разговора» потерпевший кинулся в полицию. Похитителей начали искать. И нашли.

Вечером в среду, 13 ноября, Следственный комитет сообщил, что по подозрению в похищении и вымогательстве задержаны пять мужчин.

- Это три члена так называемой «солнцевской» преступной группировки и два не входящих в ее состав лица, - уточнили в СК.

Задержания прошли в нескольких местах при участии сотрудников ФСБ. Известно, что самому младшему из задержанных 30 лет, самому старшему - 45.

Среди доставленных в отдел к следователям оказался 30-летний Дмитрий Сосновский, известный российский боец ММА. С 2012 года он провел 11 боев (6 из них выиграл нокаутом) и до сих пор ни разу не проиграл.

- Один из задержанных сообщил, что поговорить в бизнесменом их попросила общая знакомая, которая оказалась в затруднительном финансовом положении. А они «просто хотели сделать девушке» приятно, - говорит источник.

Четверых из пяти фигурантов дела Пресненский суд Москвы уже отправили под арест. Ходатайство о заключении под стражу пятого отложили до 15 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын известного модельера похитил и пытал гражданина Перу ради денег

Три недели поисковые отряды искали перуанца, а в новостях успели написать, что его убили. Но на самом деле все гораздо прозаичнее (подробности)